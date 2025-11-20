Tổng thống Mỹ Trump nói về sự giúp đỡ của Ronaldo trong mối quan hệ với con trai 20/11/2025 12:39

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đùa rằng Cristiano Ronaldo đã giúp con trai của ông là Barron Trump thêm kính trọng ông, sau khi cựu ngôi sao của Manchester United và Real Madrid tham dự một bữa tiệc tối tại Nhà Trắng. Ông Donald Trump đã tổ chức sự kiện này trong buổi gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Vẫn chưa rõ liệu siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha này có phải là thành viên trong phái đoàn chính thức của ông Bin Salman hay không, nhưng sự xuất hiện của Ronaldo trùng với thành công của anh ở Trung Đông, sau khi anh trở thành gương mặt đại diện cho Saudi Pro League kể từ khi chuyển đến Al Nassr vào năm 2023. Saudi Arabia sẽ đăng cai World Cup 2034, trong khi Mỹ, cùng với Canada và Mexico, đăng cai World Cup 2026 vào mùa hè sang năm.

Ông Donald Trump đã phát biểu tại bữa tối và nói đùa rằng sự tôn trọng của con trai ông dành cho ông đã tăng lên sau khi Barron Trump được giới thiệu với cầu thủ năm lần giành Quả bóng vàng thế giới Ronaldo.

"Con trai của tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Ronaldo", ông Donald Trump nói đùa, "Barron đã được gặp Ronaldo. Và tôi nghĩ bây giờ Barron tôn trọng cha mình hơn một chút, chỉ sau khi tôi giới thiệu Barron với Ronaldo".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng. ẢNH: EPA

Đáng chú ý, Barron Trump, 19 tuổi được cho là một fan của Arsenal sau khi anh được phát hiện chơi bóng trong bộ đồ của Pháo thủ vào năm 2017. Đồng đội cũ của Ronaldo tại MU, Wayne Rooney, trước đó đã được tổng thống Mỹ nhờ dạy bóng đá cho con trai mình, vì Barron Trump từng là thành viên của học viện đào tạo trẻ của DC United khi còn nhỏ.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cũng tham dự bữa tiệc tối được tổ chức tại Nhà Trắng. Tháng 12 năm ngoái, Ronaldo đã công khai ủng hộ World Cup được tổ chức tại Saudi Arabia.

Ronaldo, 40 tuổi chia sẻ: "Thật tuyệt vời. Tôi không ngờ tới điều đó, nhưng nó thực sự rất, rất, rất tuyệt vời. World Cup 2034 có lẽ sẽ là kỳ World Cup tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay. Sau những gì tôi chứng kiến ​​hôm nay, tôi tin chắc rằng nó sẽ thật tuyệt vời.

Cơ sở hạ tầng, sân vận động, điều kiện dành cho người hâm mộ, sân bay và mọi thứ khác đều tuyệt vời. Theo tôi, tương lai ở Saudi Arabia rất tươi sáng, không chỉ vì World Cup mà còn vì hàng năm họ đều tổ chức các sự kiện lớn tại đây: các trận bóng đá, quyền Anh, chất lượng giải trí rất cao. Đất nước này thật đáng kinh ngạc. Người dân Saudi Arabia rất tốt; họ thích học hỏi, điều này rất quan trọng đối với tôi”.

Đây là lần xuất hiện trước công chúng gần nhất của Ronaldo sau khi anh nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Ireland ở vòng loại World Cup 2026 tuần trước. Vì án treo giò, Ronaldo bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của vòng loại mà Bồ Đào Nha đánh bại Armenia 9-1 để giành vé dự World Cup 2026, nơi ngôi sao Bruno Fernandes của MU ghi ba bàn thắng.

Ronaldo tham dự buổi tiệc của tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà trắng. ẢNH: EPA

Cựu ngôi sao của MU Ronaldo trước đó đã xác nhận năm tới là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Ronaldo chia sẻ thêm: "Như bạn biết đấy, trong bóng đá, khi bạn đạt đến một độ tuổi nào đó, bạn thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi cảm thấy rất tốt vào lúc này, tôi ghi bàn, tôi vẫn cảm thấy nhanh nhẹn và sắc bén, tôi đang tận hưởng trận đấu của mình trong đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và Al Nassr".