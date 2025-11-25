Vinicius mở ra cơ hội chuyển nhượng gây sốc, MU và Liverpool vào cuộc 25/11/2025 11:22

(PLO)- Các ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh trong tình trạng "báo động đỏ" khi Vinicius mở ra cơ hội chuyển nhượng gây sốc.

Mối quan hệ giữa Vinicius Jr với đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid dường như ngày càng căng thẳng qua từng tuần và khả năng ngôi sao người Brazil rời khỏi Bernabeu là không thể loại trừ. Vinicius mở ra cơ hội chuyển nhượng gây sốc, khi các CLB lớn của Premier League như MU và Liverpool sẵn sàng vào cuộc.

Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh sẽ theo dõi sát sao tương lai của Vinicius Jr sau khi cầu thủ này tuyên bố rõ ràng với Real Madrid rằng anh sẽ không cân nhắc việc gia hạn hợp đồng trong tình hình hiện tại.

Tiền đạo cánh người Brazil đã trở thành siêu sao tại Bernabeu sau khi chuyển đến từ Flamengo. Tuy nhiên, Vinicius có thể cân nhắc việc rời khỏi Bernabeu trong tương lai gần, bởi mối quan hệ giữa anh và tân HLV Real Madrid, Xabi Alonso, được cho là đang lạnh nhạt.

Vinicius, 25 tuổi, đã vô cùng tức giận sau khi bị thay ra khỏi sân trong trận El Clasico với Barcelona tháng trước. Mặc dù anh đã công khai xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ ngay sau đó, nhưng dường như điều đó vẫn không thể hàn gắn mối quan hệ giữa anh và Xabi Alonso khi trong lời xin lỗi Vinicius không hề nhắc đến HLV trưởng người Tây Ban Nha.

Vinicius mở ra cơ hội chuyển nhượng gây sốc khiến các CLB ở Premier League không thể bỏ qua. ẢNH: MIRROR

Theo tờ The Athletic (Anh), Vinicius sẽ không ký hợp đồng gia hạn với Real Madrid vào thời điểm này do mối quan hệ của anh với Alonso. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ chạy cánh này có thời hạn đến mùa hè năm 2027, đồng nghĩa với việc Real Madrid có thể mất anh miễn phí chỉ trong vòng 18 tháng tới.

Có thông tin cho rằng Vinicius đã bày tỏ cảm xúc của mình trong cuộc gặp với chủ tịch Real Madrid là Fiorentino Perez vào tháng trước sau cơn thịnh nộ của anh trong trận El Clasico. Trong phản ứng giận dữ khi bị thay ra, cầu thủ người Brazil được nghe thấy nói: "Luôn là tôi, tôi sẽ rời đội, tốt hơn hết là tôi nên rời đi, tôi sẽ rời đi".

Vinicius đã viết một bài xin lỗi dài trên mạng xã hội, mặc dù không nhắc đến Alonso. Khi được hỏi về điều này, HLV Real Madrid Xabi Alonso trả lời: "Vinicius đã xin lỗi tôi chưa? Chúng tôi đã họp với tất cả mọi người vào thứ Tư, và Vinicius đã làm rất tốt.

Vinicius nói rất chân thành và rất hay. Với tôi, điều đó đã giải quyết được vấn đề. Đó là một lời phát biểu rất giá trị và tích cực. Anh ấy đã thể hiện sự chân thành của mình; anh ấy nói từ tận đáy lòng. Những gì anh ấy nói là quan trọng nhất, và tôi rất hài lòng. Tôi đã nói rồi, tôi rất tự hào và vấn đề đã được giải quyết ngay hôm thứ Tư".

Nếu Vinicius quyết định rời Real Madrid, chắc chắn sẽ có rất nhiều CLB tại Ngoại hạng Anh chú ý. Liverpool đã từng được đồn đoán sẽ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này, trong khi Manchester United cũng được cho là có mối quan tâm đến Vinicius.

Vinicius đã ghi được 111 bàn thắng sau 340 lần ra sân cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha - năm trong số đó đến từ đầu mùa giải. Real Madrid sẽ trở lại thi đấu vào giữa tuần này khi tiếp đón Olympiacos của Hy Lạp tại Champions League, trước thềm trận đại chiến ở La Liga với Girona.