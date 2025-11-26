Bốc thăm World Cup 2026 theo kiểu Wimbledon: Tuyển Anh sẽ đấu Argentina ở bán kết 26/11/2025 12:13

Lễ bốc thăm World Cup 2026 theo phong cách Wimbledon đồng nghĩa với việc đội tuyển Anh sẽ không thể gặp Argentina và Tây Ban Nha cho đến trận bán kết và không gặp Pháp cho đến trận chung kết. Và Tam sư có thể phải đối mặt với một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ở vòng bảng.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ sử dụng cách bốc thăm hạt giống theo phong cách Wimbledon cho vòng chung kết World Cup 2026. Và điều này mang lại cho tuyển Anh một lợi thế rất lớn khi đội bóng của HLV Thomas Tuchel nỗ lực chấm dứt "60 năm đau khổ" ở Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè tới.

FIFA đã quyết định "thưởng" cho bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng thế giới hiện tại bằng cách tách họ ra trong lễ bốc thăm VCK World Cup 2026. Theo đó, nhà vô địch Euro 2024 Tây Ban Nha và nhà đương kim vô địch World Cup 2026 Argentina sẽ vào cùng nhóm và họ sẽ không gặp nhau cho đến trận chung kết.

Tương tự, á quân Euro Anh và á quân World Cup Pháp vào cùng một nhóm và cũng không gặp nhau cho đến trận chung kết tại Sân vận động MetLife bên ngoài New York vào ngày 19 tháng 7.

Liệu Harry Kane có chấm dứt 60 năm không vô địch World Cup của tuyển Anh? ẢNH: Press Association

Ngoài ra, nếu 4 đội này vào bán kết, đội tuyển Anh hoặc Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha hoặc Argentina, trong đó, tuyển Anh có thể gặp Bồ Đào Nha, Đức, Brazil hoặc Hà Lan ở vòng tám đội mạnh nhất thế giới.

Việc FIFA xác nhận Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Argentina là " 4 hạt giống hàng đầu" trong một phần tư vòng loại trực tiếp, điều đó có nghĩa là con đường đến vinh quang cho họ sẽ thuận lợi hơn.

Kết quả bốc thăm 12 bảng đấu World Cup 2026 (mỗi bảng 4 đội) sẽ được xác nhận tại lễ bốc thăm ở Washington DC (Mỹ) vào ngày 5-12, khi FIFA tiến hành cải tổ thể thức bốc thăm, đồng nghĩa với việc Anh có thể phải đối mặt với Scotland hoặc Na Uy của Erling Haaland ở vòng bảng.

Đề xuất ban đầu của FIFA là 12 đội tuyển dẫn đầu bảng khu vực châu Âu sẽ được chia vào 12 bảng đấu khác nhau ở VCK World Cup 2026. Tuyển Anh nằm trong số những hạt giống hàng đầu, bao gồm chín quốc gia dẫn đầu trong bảng xếp hạng thế giới hiện tại của FIFA và ba nước đồng chủ nhà là Canada, Mexico và Mỹ.

Các đội còn lại sẽ được xếp vào các nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Điều đó có nghĩa là Croatia, Thụy Sĩ và Áo ở nhóm 2, còn Na Uy và Scotland ở nhóm 3.

Nhưng sau khi chạy một loạt các mô hình phức tạp do AI tạo ra để xem liệu kế hoạch ban đầu có hiệu quả hay không, FIFA hiện đã xác nhận thay đổi đối với lễ bốc thăm tại Trung tâm Kennedy ở thủ đô của Mỹ.

Trong khi các hạt giống hàng đầu sẽ được bốc thăm theo kế hoạch, các đội bóng hạng hai và hạng ba châu Âu sẽ được vào thẳng bảng đấu có các đội đứng đầu là Anh, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp hoặc Bỉ .

Điều này có nghĩa là Anh có thể gặp một trong ba đội Croatia, Thụy Sĩ và Áo ở nhóm thứ hai, hoặc Scotland hoặc Na Uy ở nhóm thứ ba, nhưng tổng cộng chỉ có một đội trong số này nằm cùng bảng với Anh.

Ngoài ra, ít nhất một trong những đội chiến thắng vòng play-off khu vực châu Âu để giành vé dự World Cup sẽ nằm trong bảng đấu có tuyển Anh, qua đó, giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel có 1 vòng bảng nhẹ nhàng để tiến vào vòng tiếp theo.

Tuy nhiên, điều trái ngược diễn ra với Scotland, điều này làm giảm cơ hội cao trước đây của họ vào cùng bảng với Brazil hoặc Argentina, khi giờ đây họ có thể gặp Tây Ban Nha hoặc Pháp, điều mà người ta không mong đợi có thể xảy ra.

Các đội hạt giống tại World Cup. ẢNH: SUN SPORTS

Mô hình bốc thăm kiểu Wimbledon chỉ có hiệu quả theo đúng kế hoạch nếu "Big Four" giành chiến thắng ở vòng bảng, với những bất ngờ chắc chắn sẽ dẫn đến kịch bản mất cân bằng hơn ở vòng knock-out.

Nhưng quyết định này sẽ giúp HLV Tuchel và đội ngũ huấn luyện của ông dễ dàng hơn trong việc "vạch ra" con đường của mình, vì tuyển Anh sẽ biết được những đội nào mà họ có thể phải đối mặt trong suốt vòng knock-out của giải đấu.

FIFA cũng đã xác nhận lịch thi đấu của từng hạt giống, nghĩa là Anh và Scotland sẽ biết được đối thủ ngay khi tên của họ được công bố. Nhưng quyết định cuối cùng về địa điểm tổ chức các trận đấu chưa được xác nhận, khi có đến 2 lựa chọn cho mỗi trận đấu. Chẳng hạn như Atlanta hoặc Miami là địa điểm đá trận mở màn của tuyển Anh nếu họ nằm ở bảng H. Cuối cùng, thời gian bắt đầu trận đấu sẽ không được xác nhận cho đến ngày sau lễ bốc thăm.