Cuộc họp bí mật của Klopp với Liverpool trước quyết định sa thải HLV 26/11/2025 10:29

(PLO)- Cuộc họp bí mật của Klopp với lãnh đạo Liverpool trước quyết định sa thải HLV cuối cùng đã nói lên rất nhiều điều.

Liverpool đang trải qua chuỗi trận tệ hại dưới thời HLV Arne Slot, thua sáu trong bảy trận gần nhất tại Premier League, và tập đoàn sở hữu của Liverpool là FSG đã chứng minh họ có thể tàn nhẫn khi nói đến những thay đổi về mặt quản lý. Cuộc họp bí mật của Klopp với lãnh đạo Liverpool trước quyết định sa thải HLV là một ví dụ điển hình.

HLV trưởng của Liverpool Arne Slot đang gặp khó khăn khi tương lai của ông tại đội chủ sân Anfield ngày càng bấp bênh. Trận thua 0-3 trước Nottingham Forest hôm thứ Bảy tuần trước đã kéo dài chuỗi trận tệ hại của The Kop. Họ đã phải nhận thất bại ở sáu trong bảy trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và tám trong số 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Chỉ sau 12 trận đấu tại giải Premier League, hành trình bảo vệ danh hiệu của Liverpool dường như đã kết thúc. Mối lo ngại không chỉ nằm ở việc Liverpool thua quá nhiều trận. Màn trình diễn trước Nottingham Forest có lẽ là điều đáng lo ngại nhất mùa giải này, khi Slot vẫn đang chật vật để phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ mới, bất chấp những khoản chi tiêu khổng lồ trong mùa hè.

Chỉ vài ngày trước, chủ tịch của Liverpool Tom Werner đã bày tỏ sự ủng hộ với Slot, nên có vẻ như Slot chưa đến bờ vực bị sa thải. Tuy nhiên, FSG đã chứng minh họ có thể trở nên tàn nhẫn khi cần thiết.

Cuộc họp bí mật của Klopp với Liverpool cho thấy CLB này không ngại sa thải HLV. ẢNH: SPORTSPHOTO

Đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi các chủ sở hữu Liverpool phải đưa ra quyết định sa thải một người quản lý hoặc HLV trưởng, với Brendan Rodgers là người gần đây nhất bị Liverpool sa thải vào năm 2015.

Rodgers, giống như Slot, đã được Liverpool hỗ trợ trên thị trường chuyển nhượng, mặc dù ở mức độ nhỏ hơn nhiều, chỉ 80 triệu bảng Anh (105 triệu đô la Mỹ) trước mùa giải 2015 - 2016. Nhưng sau trận hòa 1-1 với Everton khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 10 Premier League sau vài tháng đầu mùa giải, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.

Theo tờ Liverpool Echo (Anh), chỉ một giờ sau tiếng còi mãn cuộc, chủ tịch FSG Mike Gordon đã gọi điện cho Rodgers để thông báo tin tức. Việc Liverpool sa thải Rodgers khiến nhiều người sửng sốt - bàn tay của huyền thoại Arsenal Thierry Henry đặt lên đầu gối huyền thoại Liverpool Jamie Carragher như lời an ủi đã trở thành một khoảnh khắc mang tính biểu tượng - nhưng các ông chủ người Mỹ của Liverpool đã chuẩn bị mọi thứ trong nhiều tuần.

Trong hai tuần trước, FSG đã âm thầm tìm kiếm người thay thế tiềm năng cho Rodgers, và chỉ vài ngày trước khi sự ra đi của Rodgers được xác nhận, Jurgen Klopp đã ngồi vào bàn đàm phán với ban lãnh đạo Liverpool trong một cuộc họp bí mật.

"Cuộc gặp đầu tiên diễn ra ở New York (Mỹ), đúng vậy", Jurgen Klopp nhớ lại lần đầu tiên ông tiếp xúc với lãnh đạo Liverpool và FSG, "Nhưng cuộc gọi đầu tiên với Mike Gordon là trước đó, ba ngày trước đó thì tôi không nhớ rõ. Đó là một ngày đẹp trời, tôi nhớ vậy. Tôi nghĩ lúc đó tôi vẫn còn nằm trên giường. Tôi chẳng có việc gì để làm. Tôi được nghỉ ngơi.

Tôi biết Mike Gordon, hoặc ai đó từ FSG sẽ gọi. Lúc đó tôi không biết Mike Gordon sẽ gọi. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện điện thoại được một tiếng. Rõ ràng là tôi đã bị thuyết phục rằng tôi sẽ gặp ông ấy ở New York để hoàn tất thỏa thuận. Mọi chuyện bắt đầu như vậy đấy".

Cả hai bên đều đã thành công trong việc giữ kín cuộc gặp gỡ. Klopp tuyên bố vào thời điểm đó là ông bay đến Mỹ để xem bóng rổ. Và sau cuộc thảo luận kéo dài sáu giờ, việc Liverpool bổ nhiệm HLV người Đức này làm người kế nhiệm Rodgers gần như đã được hoàn tất.

Hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy có bất kỳ cuộc họp bí mật nào với những người kế nhiệm tiềm năng diễn ra sau lưng Slot, mặc dù FSG đã chứng minh rằng họ có thể giữ kín những vấn đề như vậy.

Với sự có mặt của chủ tịch Werner trong trận thua Nottingham Forest vào thứ Bảy, Slot sẽ không thể tránh khỏi sự theo dõi của các quan chức cấp cao của Liverpool. Chiến lược gia người Hà Lan cần phải tìm ra giải pháp cho tình hình khó khăn hiện tại, nếu không FSG có thể buộc phải sa thải HLV lần thứ hai trong 10 năm qua.