Ronaldo chính thức nhận án phạt 26/11/2025 11:29

(PLO)- Ronaldo chính thức nhận án phạt từ FIFA, nhưng đó là tin vui cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo đã biết được số phận của mình tại World Cup khi Ronaldo chính thức nhận án phạt treo giò 1 trận từ liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Cristiano Ronaldo đã bị đuổi khỏi sân trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Ireland ở vòng loại World Cup 2026, một hành động có thể khiến tiền đạo huyền thoại này phải bỏ lỡ trận đấu cuối cùng tại vòng loại.

Bây giờ, siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ronaldo đã được phép ra sân trong trận mở màn World Cup 2026 vào mùa hè năm sau, mặc dù đã nhận thẻ đỏ ở vòng loại. FIFA xác nhận họ đã ban hành lệnh cấm thi đấu ba trận đối với Ronaldo sau khi anh bị đuổi khỏi sân vì đánh cùi chỏ vào đối thủ trong trận đấu với Cộng hòa Ireland vào ngày 13-11.

Điều đó khiến Ronaldo có nguy cơ nghiêm trọng phải bỏ lỡ một phần lớn World Cup 2026 mà cầu thủ 40 tuổi này đã xác nhận sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Ronaldo đã nhận án treo giò trận đầu tiên trong số ba trận đấu với Armenia mà Bồ Đào Nha thi đấu vào ngày 16-11.

Được biết FIFA đã xem xét đến hành vi tốt trước đây của cựu ngôi sao Manchester United và Real Madrid, người hiện đang chơi cho Al Nassr ở Giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia. Theo đó, đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo trong sự nghiệp khoác áo tuyển quốc gia, vì thế, FIFA đã xem xét nhẹ tay với anh.

Ronaldo chính thức nhận án phạt treo giò 1 trận từ FIFA. ẢNH: EPA

Một tuyên bố của FIFA cho biết: “Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng lệnh cấm thi đấu ba trận đối với Cristiano Ronaldo sau khi anh nhận thẻ đỏ trực tiếp tại trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2026 giữa Cộng hòa Ireland và Bồ Đào Nha diễn ra tại Dublin vào ngày 13-11 năm 2025. Trận đấu treo giò đầu tiên trong số ba trận đấu được thực hiện là trận Bồ Đào Nha gặp Armenia diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2025.

Theo điều 27 của Bộ luật kỷ luật FIFA, việc treo giò Ronaldo hai trận đấu còn lại đã bị đình chỉ trong thời gian thử thách một năm. Nếu Cristiano Ronaldo tiếp tục vi phạm với mức độ nghiêm trọng và bản chất tương tự trong thời gian thử thách, án treo giò được nêu trong quyết định kỷ luật sẽ được coi là tự động bị hủy bỏ và hai trận đấu treo giò còn lại phải được thực hiện ngay tại trận đấu chính thức tiếp theo của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ hình phạt bổ sung nào được áp dụng cho hành vi vi phạm mới. Án treo giò ba trận có thể được kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA".

Như vậy, đây rõ ràng là tin vui với Cristiano Ronaldo khi 2 trận bị cấm thi đấu còn lại của anh bị "treo" lại 1 năm. Ronaldo có thể ra sân cùng tuyển Bồ Đào Nha ngay trận đầu tiên tại World Cup 2026 vào năm sau.