George Best - Thiên tài khiếm khuyết, tay chơi khét tiếng trong làng bóng đá 27/11/2025

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United George Best là "tay chơi khét tiếng" trong làng bóng đá, người "có tất cả" trong cuộc sống "bão táp" của mình.

Huyền thoại của Manchester United George Best là "thiên tài có khiếm khuyết", là "tay chơi khét tiếng" trong làng bóng đá thế giới, siêu sao với quả bóng ma thuật dưới chân. 20 năm sau, ký ức về một George Best tài hoa nhưng cũng lắm tật vẫn chưa bao giờ phai mờ.

Thời gian trôi qua có thể đã xoa dịu nỗi đau về cái chết của George Best. Nhưng hai thập kỷ cũng không thể làm lu mờ ký ức về một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Vào ngày này năm 2005, làng bóng đá đã mất đi một trong những nhân vật tài năng và đặc sắc nhất - George Best.

Một người với đôi giày lấp lánh như sao, anh chàng đến từ Belfast đã khiến đối thủ phải mê mẩn khi Best như một món quà được các vị thần bóng đá ban tặng. Nhưng ông cũng là người đã đặt danh vọng, tiền tài và phụ nữ (không theo thứ tự cụ thể nào) lên trên bóng đá. Một thiên tài đầy khiếm khuyết. "Nếu tôi xấu xí", Best từng nói, "bạn sẽ chẳng bao giờ nghe đến Pele".

"Tay chơi khét tiếng" George Best là thiên tài khiếm khuyết trong làng bóng đá. ẢNH: MIRRORPIX

George Best có tất cả, tài năng, sự giàu có, sự quyến rũ và sức hút cần thiết để tạo nên cơn bão hoàn hảo khi nói đến cuộc sống đầy biến động và xa hoa của ông. George Best không chỉ đốt cháy cả hai đầu ngọn nến, mà ông cũng đốt cháy bất cứ nơi nào ông đi qua, dù đó là sân bóng đá, sòng bạc hay hộp đêm. George Best đã đưa chữ "play" và "boy" vào Playboy.

Khi bóng nằm trong chân, không ai có thể áp sát được George Best. Những bàn thắng, pha rê bóng và sự táo bạo của một cầu thủ bóng đá biết rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn là điều quá thường thấy ở George Best.

George Best ghi bàn thắng đưa Manchester United tới vinh quang tại Champions League trước Benfica tại Wembley năm 1968. Best đã khiến Benfica phải khốn đốn ở Lisbon trong cùng một giải đấu 2 năm trước thời điểm đó. Chàng thiếu niên ấy xuống máy bay trong chiếc mũ rộng vành khi trở về nhà và một huyền thoại thể thao và biểu tượng văn hóa đã ra đời.

Cuộc sống ngoài bóng đá của Best chỉ xoay quanh rượu và các cô gái. ẢNH: MIRRORPIX

George Best vừa nổi tiếng vừa tai tiếng. Cùng với Denis Law và Sir Bobby Charlton, Best đã thành lập nên "Holy Trinity", một bức tượng được đúc bằng đồng bên ngoài sân Old Trafford huyền thoại của MU. Nhưng Best chưa bao giờ hòa hợp với Charlton.

George Best chế giễu sự tận tụy và kỷ luật của Charlton đến mức người ta có thể thấy ông ném trứng sống vào tấm áp phích có hình đồng đội treo trên tường. Đó chính là Best. George Best đã làm những điều mà ông biết mọi người sẽ không tán thành, nhưng ông chẳng hề bận tâm. Cố HLV Sir Matt Busby của MU chẳng làm được gì nhiều để kiểm soát Best. Và khi Sir Matt Busby có thể, thì mọi thứ quá ít ỏi, quá muộn màng.

Bởi vì Best không có khả năng tự giúp mình, chứ đừng nói đến việc chấp nhận sự giúp đỡ từ những người xung quanh. "Thứ đồ uống ma quỷ" (rượu) đã bám chặt lấy Best, khiến cuộc sống sau khi giải nghệ của ông tiếp tục chìm vào sự nuông chiều bản thân trong cơn say rượu.

George Best qua đời vào năm 2005. ẢNH: FILMMAGIC

George Best qua đời trước sinh nhật lần thứ 60 vì suy gan kéo dài. Nhưng trước đó, ông đã để lại cho tất cả những người theo dõi cuộc đời ông một di sản, sự pha trộn giữa việc kính sợ với những gì ông làm được trên sân cỏ, với việc coi thường những gì ông làm ngoài bóng đá. Nhưng tự cái tên George Best (tốt nhất) đã nói lên tất cả về tài năng bóng đá của ông.