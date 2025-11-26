Quyết định gây sốc của Amorim khiến MU thua trận không ngờ 26/11/2025 13:09

MU đã phải chịu một trận thua đáng xấu hổ với tỉ số 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 12 Premier League khi Quỷ đỏ tung ra những quả tạt vào vòng cấm trước đội khách chỉ còn 10 người trên sân. Quyết định gây sốc của Amorim khiến MU thua đau trước Everton và bỏ lỡ cơ hội lọt vào Top 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

Idrissa Gana Gueye của Everton phải nhận chiếc thẻ đỏ kỳ lạ ngay đầu trận đấu với MU khi anh tát vào mặt đồng đội. Đứng ở đường biên, không quá xa nơi Gueye tát vào mặt đồng đội Michael Keane, là Ruben Amorim ngày càng tức giận khi MU thua Everton 1-0.

Toffees chỉ còn 10 người trên sân gần như suốt trận đấu khi tỉ số vẫn là 0-0, nhưng họ trông giống như đội có thêm người khi "Quỷ đỏ" gây thất vọng lớn trong đêm thứ Hai giá lạnh ở Manchester.

HLV Ruben Amorim của MU đã sử dụng đội hình năm hậu vệ quen thuộc trong chuyến làm khách của Everton, với Leny Yoro, Matthijs de Ligt và Luke Shaw tạo thành bộ ba trung vệ, cùng Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu ở vị trí hậu vệ cánh.

Thay vì kéo giãn hàng phòng ngự Everton hoặc tạo ra thế áp đảo, MU lại chọn những quả tạt, liên tục đưa bóng vào khu vực vòng cấm chật kín người, giúp đội khách dù chơi thiếu người vẫn phòng ngự một cách thoải mái đến bất ngờ.

Quyết định gây sốc của Amorim khiến MU đau trước Everton. ẢNH: EPA

Gary Neville, người đồng bình luận cho đài Sky Sports (Anh), đã phản đối chiến thuật của Amorim: "Có bao nhiêu cầu thủ Manchester United có thể đánh đầu? Chẳng có chút sự hiện diện nào trong vòng cấm cả.

Bryan Mbeumo phải lên phía trên. Anh ấy ở vị trí quá rộng. Chuyền bóng qua lại rất nhanh, tốc độ cao, xâm nhập vào các khu vực rộng, tạt bóng, tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công, duy trì các đợt tấn công, đó là điều phải làm, nhưng lối chơi của Manchester United rất chậm. Họ không có sự hiện diện nào trong vòng cấm cả".

Sự kiên trì đến cố chấp của MU đã giúp Everton vượt qua mọi cơn bão giữ vững thắng lợi 1-0. Và người hâm mộ MU đã vô cùng tức giận trên mạng xã hội, một người đã nói: "Thật điên rồ khi chúng ta liên tục tạt bóng cho Zirkzee đấu với Man Mountains, tuy nhiên khi Sesko có mặt thì ai cũng muốn sút vào khung thành..."

"Chuyện này có thể kéo dài thêm 3 tiếng nữa và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tạt bóng cho Tarkowski và Keane khi tỷ số 0-1", một người khác phẫn nộ. Người thứ ba viết: "Amorim, lỗi này là của ông!". Một người khác nói thêm: "Chắc chắn kế hoạch của HLV phải thay đổi ngay khi đội kia mất một người. Amorim chỉ đứng đó và không làm gì cả!".

Chỉ hơn 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu, sau một pha tấn công của Manchester United mà Bruno Fernandes có cơ hội ghi bàn, Gueye và Michael Keane của Everton đã xảy ra tranh cãi sau một cuộc bất đồng quan điểm.

Keane và Gueye có màn đấu khẩu nảy lửa khi tiền vệ người Senegal sau đó được nhìn thấy giơ tay về phía đồng đội và đấm vào mặt anh ta. "Anh ta đã nổi nóng rồi", Gary Neville bình luận trên Sky Sports. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ với Gueye.

"Anh ta đã tát chính đồng đội của mình! Chẳng có gì đáng nói cả...". Thủ môn Jordan Pickford phải vào vai người hòa giải khi kéo Gueye ra xa khỏi người đồng đội kia. Sự việc này gợi nhớ đến vụ việc giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer của Newcastle vào năm 2005...