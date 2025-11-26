Đội đầu tiên trong lịch sử Premier League làm được điều không tưởng trước MU 26/11/2025 12:55

Lời nhắn thẳng thắn của HLV David Moyes đã truyền cảm hứng cho Everton trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League thắng được Manchester United trên sân khách Old Trafford mà chỉ chơi với 10 người trên sân. Mặc dù chỉ còn 10 người ngay từ phút 14, Everton đã vươn lên dẫn trước tại Old Trafford nhờ công của Kiernan Dewsbury Hall và phòng ngự kiên cường trong phần còn lại của trận đấu để giữ vững chiến thắng 1-0.

Thủ môn Jordan Pickford tiết lộ lời nhắn thẳng thắn của HLV David Moyes (cựu HLV của chính MU) đã truyền cảm hứng cho chiến thắng lừng lẫy của Everton tại Old Trafford. The Toffees mở hội ăn mừng khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chiến thắng trước Manchester United dù chỉ còn 10 người.

Mặc dù Idrissa Gueye bị đuổi khỏi sân chỉ sau 14 phút sau khi cãi nhau với... đồng đội của mình, đội khách vẫn giành chiến thắng nhờ cú sút tuyệt đẹp của Kiernan Dewsbury-Hall. Và đó cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV David Moyes tại Old Trafford với tư cách là HLV đội khách sau 18 lần dẫn dắt.

Nhưng Pickford cho rằng Moyes nên tự cảm ơn bản thân vì kết quả tuyệt vời này, sau khi ông nói với các cầu thủ Everton trước khi trận đấu bắt đầu rằng họ cần phải giành chiến thắng trước MU để được coi là một "đội bóng thực thụ".

Everton của HLV David Moyers là đội đầu tiên trong lịch sử Premier League thắng MU tại Old Trafford mà chỉ chơi với 10 người. ẢNH: ALL STAR

Pickford chia sẻ: "HLV (David Moyes của Everton) đã nói trước trận đấu rằng, "Các bạn muốn trở thành một đội bóng đúng nghĩa, muốn vươn lên dẫn trước, tối nay là lúc để thể hiện bản lĩnh và giành kết quả tốt". Chúng tôi biết điều đó không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã cống hiến những gì HLV mong muốn và chúng tôi đã nhận được phần thưởng xứng đáng.

Đây là một chiến thắng tuyệt vời, một màn trình diễn tuyệt vời. Cũng có những trận đấu hay, nhưng đôi khi cả đội cũng phải chịu đựng. Nếu bạn chịu đựng đúng cách, bạn sẽ đạt được kết quả. Bóng đá thật kỳ lạ vì Manchester United đang có phong độ tốt vào lúc này. Nếu họ thắng, họ đã lọt vào top bốn Premier League, và mọi người đều đang bàn tán về họ.

Chúng tôi phải nhìn lại bản thân, phải thể hiện hết khả năng của mình và không tập trung vào việc Manchester United đang chơi tốt như thế nào, bởi vì một khi chúng tôi thể hiện hết khả năng và sự thay đổi của mình, chúng tôi có thể đạt được kết quả".

Pickford đóng vai trò là lớn giữ sạch lưới cho Everton sau khi Gueye tát vào mặt đồng đội Michael Keane và phải nhận chiếc thẻ đỏ vô cùng kỳ lạ. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, Pickford nói thêm: "Ban đầu tôi không thấy chuyện gì xảy ra, tôi chỉ thấy họ cãi nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là Idrissa đã đến và xin lỗi. Trông nó chẳng bao giờ đẹp cả, nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được và điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng."

Chuyên gia bình luận của đài Sky Sports (Anh), huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher tin rằng không có CLB nào ở đất nước này muốn thấy thẻ đỏ được rút ra vì cuộc ẩu đả giữa các đồng đội với nhau, nhưng Carragher cũng thừa nhận trọng tài Tony Harrington đã áp dụng đúng luật khi trừng phạt Gueye. Carragher cũng đề xuất giám đốc cơ quan quản lý trọng tài bóng đá Anh Howard Webb nên cân nhắc thực hiện thay đổi về luật.

Cựu hậu vệ đội trưởng của Liverpool Jamie Carragher cho biết: "Tôi nghĩ mọi CLB trên khắp đất nước này, nếu họ ở trong tình huống đó, sẽ nói, "chỉ cần phạt anh ta một thẻ vàng, tiếp tục trận đấu và kiểm soát tình hình". Luật lệ thì có đó, tôi hiểu họ làm đúng luật mà.

Nhưng Howard Webb có câu, chúng tôi luôn cố gắng nói về một số quyết định nhất định. Và ông ấy nói rằng đôi khi không muốn điều gì đó xảy ra trong một số tình huống nhất định. Tôi nghĩ hầu hết mọi người xem trận đấu, nếu đó là đội của họ, họ có lẽ sẽ nghĩ, "Được rồi, thẻ vàng, hãy tập hợp các cầu thủ lại, cư xử đúng mực và tiếp tục trận đấu"".