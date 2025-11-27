Cử chỉ cảm động của Ronaldo dành cho gia đình Jota 27/11/2025 10:55

(PLO)- Cử chỉ cảm động của Ronaldo dành cho gia đình Jota sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha không có mặt trong đám tang của người đồng đội xấu số.

Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã tặng gia đình Diogo Jota một món quà tình cảm sau khi có cử chỉ đẹp với các đồng đội của mình ở đội tuyển. Cử chỉ cảm động của Ronaldo dành cho gia đình Jota đã nói lên rất nhiều điều.

Cristiano Ronaldo đã tặng gia đình Diogo Jota một chiếc đồng hồ kỷ niệm chức vô địch của Bồ Đào Nha tại giải Nations League. Ngôi sao quá cố của Liverpool Jota đã góp công lớn giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch trước khi qua đời một cách bi thảm trong một tai nạn giao thông.

Ngôi sao của Al Nassr Ronaldo đã tặng mỗi đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha một chiếc đồng hồ cá nhân, bao gồm một chiếc đồng hồ mang tên và số áo của Diogo Jota, được gửi đến gia đình anh.

Bồ Đào Nha đã hai lần lội ngược dòng trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Nations League, khi Jota vào sân từ ghế dự bị. Các bàn thắng của Nuno Mendes và Ronaldo dẫn đến loạt luân lưu, nơi Bồ Đào Nha ghi cả năm bàn thắng trong loạt luân lưu để giành chiến thắng.

Ronaldo đã đặt mua đồng hồ từ người bạn Jacob Arabo và giao kịp thời cho trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 đầu tiên của Bồ Đào Nha với Armenia. Tờ báo Bồ Đào Nha SIC đã tiết lộ hành động này của Ronaldo.

Cử chỉ cảm động của Ronaldo dành cho gia đình Jota cho thấy anh sống rất tình cảm. ẢNH: NURPHOTO

Giá của những chiếc đồng hồ cá nhân hóa này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ước tính chúng sẽ lên tới vài trăm nghìn euro. Jacob&Co đã công bố phiên bản tùy chỉnh Epic X UEFA Nations League 2025 Champions dành cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Công ty đã sản xuất 35 chiếc đồng hồ với "mặt số lộ cơ, thiết kế riêng và huy hiệu Bồ Đào Nha". Họ mô tả chiếc đồng hồ này "xuất sắc như chính những nhà vô địch".

Ronaldo đã bị chỉ trích vì không tham dự đám tang của Jota sau khi ngôi sao của Liverpool và em trai qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Một số ngôi sao Bồ Đào Nha đã tham dự, bao gồm Ruben Neves và Bruno Fernandes.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Piers Morgan, Ronaldo đã giải thích lý do vắng mặt của mình. "Hai điều; mọi người chỉ trích tôi rất nhiều", Ronaldo nói, "Tôi không quan tâm đến điều đó. Khi lương tâm bạn trong sáng và thanh thản, bạn không cần phải bận tâm đến những gì người ta nói.

Nhưng có một điều tôi không làm ư? Sau khi cha tôi mất, tôi chưa bao giờ đến nghĩa trang nữa. Khi bạn biết tôi và biết danh tiếng của tôi? Bất cứ nơi nào tôi đến, nơi đó đều như một rạp xiếc. Tôi không ra ngoài vì nếu tôi ra ngoài, sự chú ý sẽ đổ dồn về phía tôi. Tôi không muốn sự chú ý kiểu này.

Tôi không thích khi bạn phải đi vào thời điểm nhạy cảm để trả lời phỏng vấn, nói về Diogo Jota, nói về bóng đá. Điều này cho thấy đôi khi cuộc sống cũng giống như một gánh xiếc. Tôi không phải là một phần của điều đó. Nếu bạn muốn trở thành một phần của thế giới này, chúc may mắn, nhưng tôi sẽ là một phần của thế giới khác. Mọi người có thể tiếp tục chỉ trích tôi. Tôi cảm thấy hài lòng với quyết định của mình".