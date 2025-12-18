U-22 Việt Nam vượt trội Thái Lan ở chung kết SEA Games 18/12/2025 06:39

(PLO)- Trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với đội chủ nhà vào đêm 18-12 (lúc 19 giờ 30), tuyển U-22 Việt Nam đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

So sánh trực tiếp với đội chủ nhà Thái Lan, hình ảnh mà các cầu thủ trẻ U-22 Việt Nam đang thể hiện tại giải đấu năm nay được xem là nổi bật và thuyết phục hơn cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Các học trò HLV Kim Sang-sik đã trình diễn một phong cách bóng đá chủ động, hiện đại và giàu năng lượng.

Điểm yếu của Thái Lan

Các học trò của HLV Kim Sang-sik cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và kiểm soát nhịp độ. Dù từng trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Philippines và định đoạt cuộc chơi bằng hai bàn thắng ở những phút cuối, nhưng chiến thắng ấy phản ánh sự trưởng thành của các tuyển thủ trẻ Việt Nam so với màn trình diễn còn thiếu sự sắc bén ở vòng bảng.

Ở chiều ngược lại, U-22 Thái Lan bước vào giải đấu trên sân nhà với không ít nỗi lo. Trận bán kết thắng nhẹ Malaysia 1-0 cho thấy họ đang gặp nhiều vấn đề. Thay vì chơi áp đặt, Thái Lan lựa chọn cách đá thiên về sự an toàn, đặt nặng mục tiêu không để thua hơn là tìm kiếm chiến thắng thuyết phục. Chiến thuật ấy đủ giúp họ giành vé vào chung kết, nhưng lại khiến người hâm mộ cảm thấy thiếu cảm xúc và chưa thực sự hài lòng.

Thái Lan chật vật thắng Malaysia ở bán kết trong thế 11 đánh 10. Ảnh: CCT.

Giới hâm mộ chứng kiến một U-22 Thái Lan thi đấu rời rạc, thiếu sự liên kết giữa các tuyến và không tạo được nhiều phương án tấn công rõ ràng. Nhiều cầu thủ chơi dưới sức, xử lý bóng thiếu quyết đoán và không duy trì được cường độ thi đấu cần thiết cho một trận bán kết SEA Games.

Nhìn tổng thể, màn trình diễn của U-22 Thái Lan chưa đáp ứng được kỳ vọng lớn lao của khán giả nhà. Việc họ góp mặt ở trận tranh huy chương vàng mang nhiều yếu tố hoàn cảnh hơn là kết quả của một lối chơi vượt trội. Trong bối cảnh đó, dư luận Thái Lan cũng phần nào dành sự cảm thông cho huấn luyện viên Thawatchai Damrongongtrakul.

Nhà cầm quân này đang phải giải quyết bài toán nhân sự vô cùng nan giải, khi SEA Games không diễn ra trong thời gian FIFA Days, khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan không thể tạm dừng giải quốc nội. Hệ quả là nhiều cầu thủ chủ chốt phải liên tục di chuyển giữa đội tuyển và CLB, dẫn đến tình trạng quá tải.

Chủ nhà Thái Lan gặp nhiều hạn chế do nhiều CLB không nhả cầu thủ giỏi. Ảnh: CCT.

Lịch thi đấu dày đặc, quỹ thời gian hồi phục hạn chế và việc thiếu những buổi tập trung đồng bộ rõ ràng ảnh hưởng lớn đến thể lực cũng như phong độ của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Hình ảnh nhiều cầu thủ thi đấu trong trạng thái mệt mỏi, thiếu sung sức là điều dễ nhận thấy. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất so với đối thủ lớn Việt Nam.

Cái duyên của U-22 Việt Nam

Với mục tiêu cao nhất ở SEA Games 33, bóng đá Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động. Giải đấu quốc nội được tạm dừng để tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển tập trung tập huấn. Nhờ đó, các cầu thủ U-22 Việt Nam có với nền tảng thể lực dồi dào, tinh thần thi đấu hưng phấn và sự gắn kết rõ rệt trong lối chơi. Sự đồng bộ từ khâu chuẩn bị đến thi đấu giúp đội bóng duy trì phong độ ổn định và ngày càng hoàn thiện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U-22 Việt Nam đang nuôi tham vọng viết tiếp những trang sử mới. Chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu khát vọng đưa các học trò lên ngôi vô địch ngay tại sân Rajamangala. Những ký ức đẹp về việc bóng đá Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ngay trên sân vận động này hồi đầu năm, khi đội tuyển quốc gia đăng quang tại AFF Cup, vẫn còn nguyên giá trị và trở thành nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ.

HLV Kim Sang-sik có duyên ở sân Rajamangala khi từng giúp tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để đăng quang AFF Cup 2024. Ảnh: CCT.

Ông Kim khẳng định việc U-22 Việt Nam góp mặt ở trận chung kết là thành quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ trong nước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng ví von hành trình của các học trò bằng câu tục ngữ quen thuộc “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, để nói về sự kiên trì và nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik vẫn dành sự tôn trọng lớn cho U-22 Thái Lan. Theo ông, đây là đội bóng có tổ chức tốt, sở hữu nhiều cầu thủ giàu thể lực, tốc độ và kỹ năng cá nhân. Chính vì vậy, hàng phòng ngự Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ, thi đấu kỷ luật và hạn chế tối đa sai sót. Ông cũng cho biết ban huấn luyện sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo một trận đấu chất lượng.

Thủ quân Khuất Văn Khang cùng đồng đội khao khát giành vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, vấn đề trọng tài cũng được huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt quan tâm. Ông mong muốn trận chung kết diễn ra trong tinh thần fair play, đảm bảo an toàn cho cầu thủ hai đội.

U-22 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn, bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ khó lường. Trận chung kết chỉ diễn ra trong một lượt đấu duy nhất và mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Thực chất trình độ giữa các đội U-22 trong khu vực Đông Nam Á không có sự chênh lệch quá lớn, và kết quả sau cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào chiến thuật, khả năng điều chỉnh nhân sự cũng như bản lĩnh của HLV trong thời khắc quyết định.