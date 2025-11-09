Myanmar đột kích khu phức hợp lừa đảo khét tiếng KK Park gần biên giới Thái Lan, phá dỡ 148 tòa nhà 09/11/2025 18:33

(PLO)- Myanmar cho biết đã phá dỡ gần 150 tòa nhà trong chiến dịch trấn áp một khu phức hợp lừa đảo khét tiếng KK Park nằm sát biên giới Thái Lan.

Ngày 9-11, Myanmar cho biết đã phá dỡ gần 150 tòa nhà trong chiến dịch trấn áp một khu phức hợp lừa đảo khét tiếng KK Park nằm sát biên giới Thái Lan, theo hãng tin AFP.

Khu phức hợp bao gồm phòng gym, spa và quán karaoke.

Các khu tổ hợp tương tự đã xuất hiện ở những vùng biên giới Myanmar, chứa hàng loạt lao động chuyên nhắm vào người dùng Internet nhẹ dạ bằng các chiêu trò lừa tình cảm và đầu tư, thu về hàng chục tỉ USD mỗi năm.

Trong bản cập nhật đăng trên tờ The Global New Light of Myanmar, chính phủ Myanmar cho biết đã phát hiện 148 tòa nhà, gồm ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng và khu karaoke 2 tầng.

“101 tòa nhà đã bị phá dỡ, 47 tòa còn lại đang trong quá trình xử lý” - The Global New Light of Myanmar đưa tin.



Khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, phía đông Myanmar hồi tháng 9. Ảnh : AFP/Lillian Suwanrumpha

Tháng trước, quân đội Myanmar thông báo đã mở cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo khét tiếng KK Park - phát hiện hơn 2.000 đối tượng lừa đảo. Khoảng 1.500 người đã tháo chạy qua biên giới sang Thái Lan.

Quân đội cũng thu giữ 30 bộ thiết bị thu sóng và phụ kiện Starlink.

Sau đợt đột kích của quân đội Myanmar vào tháng 10, KK Park được cho là vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động với việc hàng loạt thiết bị thu sóng Internet vệ tinh Starlink được lắp đặt để vượt qua lệnh chặn mạng từ phía Thái Lan.

Công ty SpaceX - đơn vị mẹ của Starlink - sau đó thông báo đã cắt tín hiệu của hơn 2.500 thiết bị Internet vệ tinh trong khu vực nghi có các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.