70 người Việt Nam rời Myanmar sau đợt truy quét tội phạm mạng quy mô lớn 06/11/2025 19:16

(PLO)- Khoảng 70 công dân Việt Nam đã di chuyển từ Myanmar sang Thái Lan, sau khi chính quyền Myanmar mở chiến dịch truy quét các cơ sở liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tại họp báo thường kỳ ngày 6-11.

Đưa công dân về nước thời gian sớm nhất

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại sứ quán tại Myanmar, đến ngày 22-10-2025, khoảng 70 công dân Việt Nam đã di chuyển từ Myanmar sang Thái Lan do Myanmar mở chiến dịch truy quét các cơ sở liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Sau khi nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm việc với cơ quan chức năng tại hai nước sở tại để tìm hiểu thông tin, phối hợp tiến hành sàng lọc, xác minh thông tin để tiến hành bảo hộ công dân theo quy định pháp luật sở tại và Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các các cơ quan đại diện Việt Nam tại hai nước ngay lập tức phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm “việc nhẹ lương cao”, không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động.

"Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, nhân thân người giới thiệu, chế độ bảo hiểm, quyền lợi được hưởng… để có quyết định đúng đắn trước khi ra nước ngoài làm việc", đại diện Bộ Ngoại giao nói.

Trường hợp công dân, người nhà của công dân cần hỗ trợ, có thể liên hệ với đường dây nóng về lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam và đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Việt Nam tích cực trao đổi với các nước để đấu tranh chống tội phạm mạng

Cũng tại họp báo, phóng viên nêu thông tin về việc gần đây, một đài truyền hình Hàn Quốc đăng tải phóng sự bày tỏ lo ngại rằng Việt Nam có thể trở thành “điểm nóng” của các hoạt động lừa đảo trực tuyến, bà Phạm Thu Hằng cho biết: "Không bình luận câu hỏi mang tính phỏng đoán".

Theo bà Hằng, thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm tạo các công cụ hữu hiệu ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng, hướng đến môi trường mạng an toàn, minh bạch vì người dân.

"Việt Nam thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên chống lại tội phạm mạng đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, thông qua Lễ mở ký Công ước Hà Nội và các hội nghị cấp cao vừa qua. Báo chí Việt Nam và báo chí quốc tế cũng đưa tin và nhận xét về tính chủ động tiên phong, kết nối và cam kết của Việt Nam trong hoạt động này", bà Hằng thông tin.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng cho biết cơ quan này cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại các nước.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát tình hình và chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân.