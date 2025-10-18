Trung Quốc công bố chi tiết chiến dịch triệt phá lừa đảo ở Myanmar 18/10/2025 10:40

(PLO)- Mạng lưới lừa đảo qua điện thoại, internet ở vùng Kokang (Myanmar) mà cảnh sát Trung Quốc phối hợp cảnh sát Myanmar triệt phá được xác định liên quan tới 3.400 vụ án lớn nhỏ, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ nhân dân tệ.

Bộ Công an Trung Quốc công bố chi tiết về cuộc điều tra một đường dây lừa đảo qua điện thoại, internet quy mô lớn bị lực lượng an ninh nước này triệt phá ở vùng Kokang (bang Shan, miền Bắc Myanmar, giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc), hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm 17-10 đưa tin.

Đây là kết quả điều tra vụ án liên quan đối tượng Từ Phát Khải (Xu Faqi), còn được gọi là Từ Lão Phát, cùng 5 đồng phạm. Hồi tháng 9, một toà án tại TP Trùng Khánh đã xét xử công khai các bị cáo này với các cáo buộc lừa đảo, cố ý gây thương tích, giam giữ người trái phép, tống tiền, buôn lậu, buôn bán ma túy và vượt biên trái phép.

Từ Phát Khải, 54 tuổi, quốc tịch Myanmar, là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo bị công an Trung Quốc triệt phá trong chiến dịch đặc biệt chống lại tội phạm lừa đảo qua điện thoại và internet ở miền bắc Myanmar được triển khai từ tháng 9-2023.

Đối tượng Từ Phát Khải bị lực lượng an ninh Myanmar bàn giao cho công an Trung Quốc hồi tháng 1-2024. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Công an Trung Quốc xác định từ năm 2019 Từ cùng đồng bọn đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình tại địa phương để hợp tác với các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại và internet để thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn nhắm vào công dân Trung Quốc.

Đường dây của Từ đã xây dựng hoặc thuê 14 khu phức hợp như khách sạn, khu công nghiệp với tổng diện tích 22 hecta, đồng thời tuyển dụng một lượng lớn nhân lực để thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại và internet.

Từ còn triển khai hơn 400 đối tượng có vũ trang với tư cách dân quân bảo vệ các khu phức hợp này. Trong địa bàn của mình, Từ cho phép các hành vi sử dụng bạo lực, tra tấn và thậm chí là giết người để kỷ luật hoặc trừng phạt những ai không đạt được “chỉ tiêu” lừa đảo do các đối tượng cầm đầu đặt ra.

Đường dây lừa đảo của Từ bị cáo buộc liên quan 3.400 vụ án khác nhau và thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ nhân dân tệ (154 triệu USD).

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng quan trọng, giới chức Trung Quốc đã phát lệnh truy nã Từ vào năm 12-2023. Nhờ sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc và Myanmar, cảnh sát Myanmar đã bắt giữ Từ vào tháng 1-2024 và bàn giao cho lực lượng an ninh Trung Quốc.

Chiến dịch truy quét đường dây lừa đảo do Từ cầm đầu có sự tham gia của hơn 300 sĩ quan cảnh sát từ 4 tỉnh xung quanh tuyến biên giới Trung Quốc-Myanmar, đã thu giữ khoảng 21.000 tài liệu và vật chứng liên quan cùng một lượng lớn dữ liệu điện tử.

Bộ Công an Trung Quốc còn cho biết kể từ Trung Quốc và Myanmar khi phát động các chiến dịch truy quét lừa đảo ở miền bắc Myanmar, hai nước đã bắt giữ hơn 57.000 nghi phạm người Trung Quốc.