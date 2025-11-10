Thái Lan bắt 4 người Trung Quốc nghi lừa đảo, chạy từ Campuchia sang 10/11/2025 10:58

Cảnh sát Thái Lan ngày 9-11 cho biết đã bắt giữ 4 công dân Trung Quốc nghi điều hành đường dây lừa đảo trực tuyến tại Bangkok, theo tờ Khaosod.

Trung tướng Cảnh sát Jiraphop Phuridej - Trợ lý Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan cùng Thiếu tướng Cảnh sát Teeradej Thamsuthee - Phó Giám đốc Cảnh sát Đô thị Bangkok đã chỉ đạo đột kích một căn hộ tại chung cư City Lake Tower trên đường Sukhumvit Soi 16, quận Khlong Toei.

Lực lượng tham gia gồm Cảnh sát Đô thị, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Đồn Cảnh sát Thong Lor.

Bốn nghi phạm bị bắt gồm Xiahou Xin (29 tuổi), Liu Ming (28 tuổi), Li Lei (22 tuổi) và Zeng Lingquan (21 tuổi). Tất cả đều là công dân Trung Quốc mới nhập cảnh Thái Lan từ Campuchia bằng thị thực du lịch.

Cảnh sát Thái Lan bắt 4 công dân Trung Quốc bị nghi điều hành đường dây lừa đảo trực tuyến sử dụng công nghệ AI. Ảnh: KHAOSOD

Cảnh sát thu giữ 2 máy tính để bàn được cho là dùng để chỉnh sửa và làm giả khuôn mặt trong video, 2 máy tính xách tay chứa dữ liệu giao dịch tài chính tại Campuchia, 60 điện thoại di động, 2 túi nhỏ chứa ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy.

Ông Jiraphop cho biết cuộc bố ráp được thực hiện sau khi điều tra xác định nhóm này có liên hệ với mạng lưới lừa đảo của Trung Quốc, sử dụng căn hộ làm nơi sản xuất clip giả và thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai được thuê thông qua ứng dụng Telegram để chỉnh sửa video và xử lý giao dịch tài chính cho một tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc điều hành. Họ được trả từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ (tương đương 2.800-4.200 USD) mỗi tháng và thỉnh thoảng nhận thêm tiền thưởng khi đạt chỉ tiêu.

Nhà chức trách nghi ngờ nhóm này từng hoạt động ở Campuchia và Malaysia. Nhiều đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi Campuchia và hiện ẩn náu tại Thái Lan.

Cả 4 bị truy tố về tội tham gia tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tham gia hội kín và tàng trữ chất ma túy loại 1. Cảnh sát tiếp tục lần theo đường dây và phân tích chứng cứ kỹ thuật số.

Phía Trung Quốc và Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên.