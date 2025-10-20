Thái Lan bác tin 7 chính trị gia đứng sau đường dây lừa đảo ở Campuchia 20/10/2025 20:36

(PLO)- Chính phủ Thái Lan bác thông tin rằng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đang nắm giữ danh sách 7 chính trị gia Thái Lan bị cáo buộc đứng sau các hoạt động lừa đảo ở Campuchia.

Ngày 19-10, chính phủ Thái Lan đã bác thông tin rằng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đang nắm giữ danh sách gồm 7 chính trị gia Thái Lan bị cáo buộc đứng sau các hoạt động lừa đảo ở Campuchia, theo tờ Bangkok Post.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Siripong Angkasakulkiat nói rằng một hãng tin đã lan truyền thông tin thất thiệt, trong đó khẳng định thủ tướng Hàn Quốc đã xác định danh tính 7 chính trị gia Thái Lan có liên quan các trung tâm lừa đảo tại Campuchia.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Siripong Angkasakulkiat. Ảnh: NATION

Ông Siripong cho hay Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thái Lan đã xác nhận bản tin là không đúng sự thật.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 19-10 cũng lên tiếng về vấn đề này, cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Lee Jae-myung vào ngày 16-10, và chủ đề này hoàn toàn không được đề cập.

Ông Anutin khẳng định Thái Lan đang tích cực hợp tác với các đối tác quốc tế để đấu tranh chống các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Khi được hỏi về các báo cáo liên hệ giữa Tập đoàn Prince tại Campuchia của ông Trần Chí (Chen Zhi) và tòa nhà Sino-Thai Tower ở Thái Lan, ông Anutin từ chối bình luận.

Gần đây, Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Sino-Thai (Stecon) - do cha của ông Anutin sáng lập - đã ra thông báo làm rõ thông tin liên quan tòa nhà Sino-Thai Tower. Thông báo nói rằng công ty con của Stecon là HTR Co hiện phụ trách quản lý và cho thuê tòa nhà này theo đúng quy định pháp luật.

Công ty cho biết Tập đoàn Prince thuê tầng 7 của tòa nhà từ tháng 10-2023 đến tháng 9-2026 để kinh doanh môi giới bất động sản. Stecon khẳng định không hề dính líu đến bất kỳ hành vi gian lận hay tham nhũng nào.