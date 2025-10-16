Thủ tướng Hun Manet tiếp Thứ trưởng Hàn Quốc; Có tin Campuchia sắp thả 59 công dân Hàn 16/10/2025 21:00

(PLO)- Thủ tướng Hun Manet tiếp đón Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc khi bà dẫn đầu đoàn phản ứng nhanh đến Phnom Penh làm việc liên quan vụ công dân Hàn bị giết hại ở Campuchia.

Ngày 16-10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Jina và phái đoàn tháp tùng. Cuộc gặp diễn ra khi phái đoàn Seoul đến Phnom Penh làm việc về vấn đề lừa đảo trực tuyến khiến công dân Hàn Quốc thiệt mạng.

"Chúng tôi cũng đã thảo luận về các nỗ lực chung trong việc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến - nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa chính quyền Campuchia và Hàn Quốc trong những năm qua đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp" - Thủ tướng Hun Manet viết trên Facebook.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tiếp Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Hàn Quốc Kim Ji-na (trái) ngày 16-10. Ảnh: Hun Manet/FACE BOOK

"Đồng thời, Campuchia và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác để ngăn chặn, trấn áp và đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến một cách hiệu quả hơn, góp phần duy trì hòa bình, trật tự công cộng và an ninh xã hội" - ông Hun Manet nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc” trước cái chết của một công dân Hàn Quốc trong một vụ án lừa đảo trực tuyến trái phép tại Campuchia.

Ông Hun Manet đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp bảo vệ công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại đất nước của ông.

"Thủ tướng Hun Manet bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc về cái chết của công dân Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để bắt giữ các nghi phạm còn đang lẩn trốn và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Campuchia" - theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Ở một diễn biến liên quan, tối 16-10 hãng thông tấn Yonhap dẫn lại tin từ hãng AFP rằng Phnom Penh sẽ trục xuất 59 công dân Hàn Quốc có liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến, dự kiến vào ngày 17-10.

Truyền thông chính thức của Campuchia chưa thông tin nhưng theo AFP thì "giới chức Campuchia có kế hoạch hợp tác với Đại sứ quán Hàn Quốc để trục xuất về nước 59 công dân Hàn Quốc đã được chúng tôi giải cứu hoặc bắt giữ vì các tội danh khác".

Theo thông tin ban đầu, có tổng cộng 63 công dân Hàn Quốc bị Cục Di trú Campuchia giam giữ. Tuy nhiên, vào ngày 14-10, 2 người trong số này đã được hồi hương, Yonhap đưa tin.

Hiện vẫn có sự khác biệt nhỏ về số liệu giữa hai nước. Trong khi AFP đưa tin rằng Campuchia thông báo trục xuất 59 người, chính phủ Hàn Quốc trước đó xác định con số này là 61.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang tích cực sắp xếp các chuyến bay để đưa công dân về nước, dự kiến hoàn tất trước cuối tuần này. Theo kế hoạch, những cá nhân đã bị phát lệnh bắt giữ sẽ được ưu tiên trong đợt hồi hương.

Diễn biến này đến sau khi Bộ Nội vụ Campuchia công bố thông tin quan trọng trong cuộc điều tra vụ một công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia, sau đó bị tra tấn, giết hại hồi tháng 8. Hàn Quốc hiện đã khuyến cáo công dân không đến một số khu vực của Campuchia.