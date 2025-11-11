Thái Lan cáo buộc binh sĩ Campuchia nổ súng gần biên giới 11/11/2025 05:57

(PLO)- Thái Lan cáo buộc binh sĩ Campuchia nổ súng, diễn biến đến sau vụ nổ mìn gần biên giới khiến 4 binh sĩ Thái bị thương, trong khi Phnom Penh bày tỏ quan ngại việc Bangkok đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 10-11, quân đội Thái Lan nói rằng Campuchia đã bí mật tháo dỡ hàng rào dây thép gai và gài lại mìn trong khu vực thuộc lãnh thổ Thái Lan, khẳng định đây là hành động vi phạm tuyên bố chung và việc các thỏa thuận song phương phải chấm dứt là điều không thể tránh khỏi, theo tờ Khaosod.

Phía Thái Lan cũng nói rằng binh sĩ Campuchia ngày 10-11 đã nổ 4-5 phát súng nhỏ gần đền Ta Muen Thom - khu vực tranh chấp giữa hai bên.

Theo tờ Nation, lực lượng Thái Lan không đáp trả nhưng quân đội hai bên đang ở khoảng cách rất gần, khiến bầu không khí tại khu vực càng thêm căng thẳng.

Tính đến chiều 10-11, tình hình vẫn ở mức nhạy cảm cao, với các đơn vị quân đội của cả hai nước trong tình trạng cảnh giác và theo dõi sát diễn biến.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh biên giới Campuchia - Thái Lan nóng trở lại sau khi Bangkok báo cáo về 4 binh sĩ bị thương do nổ mìn gần khu vực biên giới.

Mìn được phát hiện ở biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: KHAOSOD

Thiếu tướng Winthai Suwaree, người phát ngôn quân đội Thái Lan, nói rằng vụ việc xảy ra khi các binh sĩ Thái đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ.

Theo ông Winthai, khu vực này từng là nơi binh sĩ Campuchia xâm nhập, bố trí lực lượng trước khi rút quân sau vụ đụng độ gần đây.

Sau khi phía Campuchia rút đi, lực lượng Thái Lan đã tiếp quản khu vực từ ngày 17-10, đồng thời tăng cường an ninh bằng cách rà phá mìn, dựng hàng rào dây thép gai và tổ chức tuần tra liên tục.

Đến ngày 9-11, lực lượng Thái Lan phát hiện hàng rào dây thép gai bị tháo dỡ trái phép. Sáng ngày 10-11, đơn vị trong khu vực đã cử đội tuần tra phối hợp cùng đơn vị công binh đến kiểm tra khu vực bị phá hàng rào. Trong quá trình xác minh, một nhóm binh sĩ đã dẫm phải mìn, khiến 4 người bị thương.

Sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia và kế hoạch thả 18 binh sĩ Campuchia đang bị phía Bangkok giam giữ.

Ông Anutin cũng đã tạm dừng việc ký dự thảo của Bộ Nội vụ cho phép công dân Campuchia có giấy phép lao động hết hạn được tạm thời lưu trú tại Thái Lan.

Cùng ngày, Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) thông báo tạm đình chỉ toàn bộ các thỏa thuận song phương giữa Thái Lan và Campuchia cho đến khi “mọi hành động thù địch từ phía Campuchia chấm dứt”.

Tối 10-11, chính phủ Campuchia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Thái Lan đình chỉ thực hiện thỏa thuận hòa bình ký ngày 26-10.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nêu rõ cho rằng “Tuyên bố chung” - do Thủ tướng hai nước ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài dọc biên giới.

“Chính phủ Hoàng gia Campuchia kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đã gài mìn mới dọc biên giới giữa hai nước” - thông cáo nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh hầu hết các bãi mìn trong khu vực này là tàn dư từ các cuộc nội chiến Campuchia trong thập niên 1970-1980.

Bộ này khẳng định lại cam kết đầy đủ của Campuchia trong việc thực thi Tuyên bố chung.

“Campuchia - với tư cách là một quốc gia tích cực ủng hộ và là thành viên của Công ước Cấm mìn sát thương cá nhân - chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sử dụng mìn mới” - thông cáo kết luận.