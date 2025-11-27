Lũ lụt Thái Lan: 33 người thiệt mạng, tàu sân bay vào cuộc 27/11/2025 09:54

(PLO)- Lũ lụt làm 33 người chết và làm đảo lộn cuộc sống của 2,78 triệu người ở miền nam Thái Lan, chính quyền trung ương, các địa phương và cả quân đội cùng vào cuộc.

Giới chức Thái Lan đang tiếp tục tăng cường các nỗ lực nhằm tiếp cận, hỗ trợ nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế cho người dân ở các khu vực chịu ngập lụt nghiêm trọng ở miền nam nước này, theo tờ Bangkok Post.

Chiều 26-11, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết lũ lụt đã khiến ít nhất 33 người ở miền nam nước này thiệt mạng. Nguyên nhân tử vong bao gồm đuối nước, điện giật và sạt lở đất.

Một người hôm 26-11 đẩy thuyền chở theo thực phẩm và nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân bị cô lập trong lũ tại Hat Yai (tỉnh Songkhla, Thái Lan). Ảnh: BANGKOK POST

Tại 9 trong số 14 tỉnh miền nam nước này, lũ lụt đã khiến cuộc sống của 2,78 triệu người bị đảo lộn nghiêm trọng. Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập sâu. Số hộ gia đình bị ảnh hưởng tại tỉnh Songkhla lên tới hơn 320.000 hộ, cao nhất trong 9 tỉnh trên.

Thủ tướng hoãn công du, tàu sân bay vào cuộc

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow và nhiều quan chức cấp cao khác đã hoãn chuyến thăm chính thức tới Malaysia, dự kiến ​​bắt đầu ngày 26-11, để theo dõi tình hình lũ lụt ở miền nam.

Đích thân ông Anutin hôm 26-11 đã tới vùng tâm lũ ở TP Hat Yai (tỉnh Songkhla). Thủ tướng Thái Lan cho biết ông sẽ tạm dừng hầu hết các nhiệm vụ khác và sẽ ở địa phương này cho đến khi cuộc khủng hoảng lắng xuống.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (đứng hàng trước) thị sát vùng tâm lũ Hat Yai (tỉnh Songkhla) hôm 26-11. Ảnh: Government House (Thái Lan)

Một trung tâm điều phối cứu trợ đã được chính phủ Thái Lan lập ra “nhằm mục đích hệ thống hóa hoạt động và giảm bớt sự phức tạp để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt kịp thời và đúng lúc”, đặt trụ sở tại căn cứ không quan Don Muang (thủ đô Bangkok).

Ông Siripong cho biết quân đội đã điều động hơn 200 tàu thuyền và trực thăng tới các khu vực đang bị chia cắt và cô lập do lũ lụt ở miền nam nước này để hỗ trợ phân phát hàng cứu trợ và cứu hộ y tế. Không quân đã triển khai máy bay vận tải C-130 thực hiện 5 chuyến bay mỗi ngày đến vùng lũ để cung cấp nhu yếu phẩm.

Trước đó, hải quân Thái Lan cho biết tàu sân bay Chakri Naruebet hôm 25-11 đã khởi hành từ cảng nhà ở tỉnh Chonburi hướng về phía nam tham gia nỗ lực cứu trợ, phân phát hàng cứu trợ từ trên không.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cùng ngày 26-11 đã thành lập trung tâm chỉ huy đặc biệt ở Hat Yai, phối hợp cùng các cơ quan chính quyền Thái Lan và các nước láng giềng, sơ tán khách du lịch và hỗ trợ người dân Thái Lan bị ảnh hưởng do lũ lụt. Tỉnh Songkhla thống kê có khoảng 4.200 du khách Malaysia bị kẹt ở vùng lũ.

Quân đội Thái Lan hỗ trợ sơ tán người dân vùng tâm lũ ở TP Hat Yai (tỉnh Songkhla) hôm 26-11. Ảnh: FACEBOOK/Royal Thai Army

Bộ trưởng Kinh tế và xã hội số Thái Lan Chaichanok Chidchob đã ra lệnh thành lập phòng chỉ huy làm việc xuyên suốt 24 giờ để theo dõi tình hình lũ lụt ở miền nam – đặc biệt là tâm lũ tại Hat Yai – và đảm bảo dịch vụ viễn thông không bị gián đoạn cho những người cần hỗ trợ.

Đẩy nhanh hết mức cứu hộ, cứu trợ

Người phát ngôn chính phủ Siripong hôm 26-11 bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính quyền quản lý yếu kém và chậm trễ trong việc ứng phó với lũ lụt, nhấn mạnh rằng các cấp chính quyền đã thiết lập và tuân thủ các quy trình ứng phó với tình trạng khẩn cấp do thiên tai.

“Cảnh báo sơ tán đã được ban hành, nhưng người dân ở một số cộng đồng đã từ chối di dời đến nơi trú ẩn tạm thời. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận những người vẫn còn bị mắc kẹt” - ông Siripong nói.

Trực thăng của Không quân Thái Lan hôm 26-11 hỗ trợ chuyển viện cho bệnh nhân từ vùng tâm lũ Hat Yai (tỉnh Songkhla). Ảnh: FACEBOOK/Royal Thai Army

Ông Siripong lưu ý rằng khi tình hình ngập lụt trở nên tồi tệ hơn, nhiều người dân vốn ban đầu từ chối sơ tán đã bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ một cách đồng loạt khiến các lực lượng cứu hộ, cứu trợ không thể tiếp cận hết, tạo cảm giác như chính quyền ứng phó chậm trễ.

Ông Siripong cũng nhấn mạnh rằng các quan chức địa phương đang hoạt động hết công suất để giám sát công tác cứu hộ, cứu trợ.

Dù vậy, chính phủ Thái Lan thừa nhận rằng ở một số nơi, hướng dẫn về các nơi sơ tán tập trung “có thể chưa được hiểu đầy đủ” và thiết bị, nhân sự cứu hộ dù đã triển khai đầy đủ nhưng nước dâng nhanh hơn dự kiến.

Theo thông tin được chính quyền các tỉnh miền nam Thái Lan cập nhật trên mạng xã hội, nước lũ ở nhiều khu vực đang dần rút nhưng dòng chảy vẫn mạnh, cản trở hoạt động cứu hộ.

Một đội cứu hộ di chuyển bằng mô tô nước khảo sát khả năng tiếp cận, cứu hộ và cứu trợ cho người dân tại Hat Yai (tỉnh Songkhla, Thái Lan) hôm 25-11. Ảnh: BANGKOK POST

Ở miền bắc và miền trung Thái Lan, 11 tỉnh cũng đang chịu ảnh hưởng do lũ lụt nhưng nhìn chung, nước lũ đang giảm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura ngày 26-11 cho biết Bangkok chưa đề nghị nước ngoài hỗ trợ cứu hộ và cũng chưa nhận được đề nghị hỗ trợ từ nước ngoài. Ông Nikorndej cho biết chính quyền trung ương và các địa phương của Thái Lan có thể dựa vào nguồn lực của mình để quản lý cuộc khủng hoảng này.