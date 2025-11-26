Lũ lụt diễn tiến nguy hiểm ở 10 tỉnh Thái Lan và 8 bang Malaysia 26/11/2025 11:59

(PLO)- Lũ lụt do mưa lớn tiếp diễn phức tạp và nguy hiểm ở 10 tỉnh miền nam Thái Lan và 8 bang Malaysia.

Lũ lụt tiếp diễn phức tạp ở 10 tỉnh ở miền nam Thái Lan trong ngày 25-11, trong đó tình hình tại TP Hat Yai (tỉnh Songkhla) đặc biệt nghiêm trọng, theo tờ Bangkok Post.

PGS Seree Supratid, giám đốc Trung tâm Biến đổi Khí hậu và Thảm họa của ĐH Rangsit đồng thời là phó chủ tịch Quỹ Hội đồng Cảnh báo Thảm họa Quốc gia Thái Lan, hôm 25-11 nói rằng dù mực nước ở thượng nguồn huyện Sadao đang giảm, dòng nước từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sẽ tăng trước khi vào TP, khiến tình trạng lũ thêm trầm trọng.

“Lúc 7 giờ sáng 25-11, mực nước lũ dâng gần 2 m so với ngày 24-11. Những căn nhà vốn chìm 1 m nay đã ngập hoàn toàn, còn các ngôi nhà ở vùng trũng như đô thị Khuan Lang bị nước dâng tới tận mái”.

Vị chuyên gia cảnh báo rằng TP sẽ còn bị nước bao phủ ít nhất tới giữa tháng 12.

Ngập lụt ở TP Hat Yai, tỉnh Songkhla (Thái Lan). Ảnh: BANGKOK POST

﻿ Người dân TP Hat Yai, tỉnh Songkhla (Thái Lan) trong đợt lũ. Ảnh: BANGKOK POST

Ông Seree ước tính lượng mưa từ ngày 21 đến 25-11 là khoảng 850 mm, tạo ra 1.200-1.500 triệu m3 nước chảy tràn. Với khả năng thoát nước tự nhiên và công suất bơm hiện có, nước cần khoảng 10 ngày mới rút, và thời gian còn kéo dài hơn do mực nước biển dâng cao dự kiến đến cuối tháng 11.

Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Songkhla vào ngày 25-11.

Bộ Y tế Thái Lan ngày 25-11 đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp 90 bệnh nhân khỏi Bệnh viện Hat Yai bằng đường hàng không, do nước lũ đe dọa làm tê liệt cơ sở này.

Các bệnh nhân được chuyển đến những bệnh viện lớn lân cận để bảo đảm điều trị liên tục.

Ông Somrerk Jungsaman, tổng thư ký Bộ Y tế Thái Lan, cho hay các bình oxy đã được gửi tới bệnh viện để hỗ trợ những bệnh nhân còn lại trong 24 giờ tới.

Trực thăng của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, Lục quân Hoàng gia Thái, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, cùng một trực thăng vận tải của Bệnh viện Pattani tham gia chiến dịch vận chuyển này.

Các trực thăng đáp xuống sân đỗ trên mái Bệnh viện Hat Yai để đón bệnh nhân khi nước quanh bệnh viện đã dâng gần 2 m.

Ông Somrerk nói thêm rằng các đội cấp cứu và kỹ thuật viên được đào tạo về vận chuyển đường không đã hỗ trợ chiến dịch không vận này.

Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Thái Lan - ông Suchart Chomklin cho biết 4 đến 5 trực thăng cỡ nhỏ của bộ cũng được huy động để vận chuyển lương thực và nước uống tới bệnh viện.

10 chiếc thuyền và lực lượng kiểm lâm từ nhiều vườn quốc gia cũng được điều về Hat Yai để hỗ trợ sơ tán và cứu hộ.

Bộ Y tế cũng đang chuẩn bị cử 20 bác sĩ nội khoa, 20 bác sĩ nhi và 40-50 y tá tới Songkhla để đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng do lũ lụt.

Nguyên nhân đợt lũ này ở Thái Lan là do gió mùa Đông Bắc tăng cường trên Vịnh Thái Lan, khu vực miền Nam và biển Andaman, gây mưa lớn ở nhiều nơi từ ngày 17-11. Tính đến nay, đã có 13 người ở Thái Lan thiệt mạng do lũ.

Đợt lũ ở Thái Lan cũng ảnh hưởng nước láng giềng Malaysia. Tình trạng ngập lụt được ghi nhận tại 8 bang của Malaysia, với hơn 15.000 người đang phải sơ tán. Chưa ghi nhận trường hợp tử vong, theo hãng tin Reuters.