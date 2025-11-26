Nỗi đau thấu trời của người mẹ nhìn con trôi tuột theo dòng lũ sông Ba 26/11/2025 07:30

(PLO)- Tin đồn vỡ đập đã khiến cả xóm vội vàng chạy lũ. Và trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, bé trai 6 tuổi đã tuột khỏi vòng tay mẹ...

Mấy ngày trước, sông Ba (tỉnh Phú Yên cũ) nổi cơn ‘giận dữ’, dâng nước lên bủa vây khắp vùng hạ du. Ngôi làng Phú Sen Tây vốn cao ráo, nước cũng mấp mé tràn lên các con đường nhỏ.

Một tin đồn vỡ đập đã khiến cả làng nhốn nháo, gọi nhau chạy trốn. Bà Nguyễn Thị Diễm Phúc vội mang sách vở các con đưa lên cao, rồi lấy xe máy chở hai con Văn Trọng và Anh Trọng rời làng, băng qua con đường ngập về phía núi trú ẩn.

Thế nhưng điều đáng nói khi tin đồn vỡ đập là giả, nhưng nỗi đau chúng gieo xuống lại là thật. Giữa dòng nước cuốn, bé trai 6 tuổi đã tuột khỏi vòng tay mẹ khi đang chạy lũ - một bi kịch khiến cả vùng quê lặng đi.