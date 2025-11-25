Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp lụt lớn 9 tỉnh miền nam làm 13 người chết 25/11/2025 18:42

(PLO)- Ngập lụt ở miền nam Thái Lan đã làm 13 người chết, hơn 2,1 triệu người bị ảnh hưởng.

Ngày 25-11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) đã cập nhật số người bị ảnh hưởng do lũ lụt tại 9 tỉnh miền Nam lên 2,1 triệu người, theo tờ Nation.

DDPM cho biết tính đến 6 giờ sáng 25-11 (giờ Thái Lan), tình hình ngập lụt ở miền nam Thái Lan tiếp tục diễn tiến nghiêm trọng. Nước lũ cao tới 2 m, ảnh hưởng 2.196.758 người tại 4.688 ngôi làng, nằm trong 98 huyện của 9 tỉnh. Tổng cộng 798.695 hộ gia đình đã bị tác động.

DDPM báo cáo có 13 người thiệt mạng trong đợt lũ lần này.

Theo DDPM, nguyên nhân lũ lụt là do gió mùa Đông Bắc tăng cường trên Vịnh Thái Lan, khu vực miền Nam và biển Andaman, gây mưa lớn ở nhiều nơi từ ngày 17-11.

Ngập lụt nghiêm trọng ở miền nam Thái Lan. Ảnh: NATION

Các phương tiện bị nhấn chìm do lụt. Ảnh: NATION

DDPM cảnh báo tình hình có thể tiếp tục xấu đi, do Cục Khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, khu vực miền nam Thái Lan sẽ còn mưa to.

Trong ngày 25-11, DDPM điều động trực thăng KA-32 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh Hat Yai, Songkhla. Máy bay C-130 của Không quân Thái Lan cũng vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến các khu vực bị ngập lụt ở miền nam.

Hoạt động cứu trợ lũ lụt ở miền nam Thái Lan. Ảnh: NATION

Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng đã tiến hành một hoạt động cứu hộ, với một đội tàu chở đầy hàng cứu trợ và thiết bị hướng qua Vịnh Thái Lan đến khu vực phía Nam.

Cũng trong ngày 25-11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla sau đợt lũ lụt thảm khốc do mưa lớn gây ra.

Chính phủ xác định cần có biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người dân, lập lại trật tự và giảm thiểu thiệt hại. Ông Anutin cũng bổ nhiệm Tướng Ukrit Boontanont - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang làm người đứng đầu chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt.

“Ưu tiên lúc này là thoát nước càng nhanh càng tốt. Nếu trời không mưa thêm, nước sẽ rút nhanh hơn. Điều quan trọng nhất bây giờ là khẩn trương hỗ trợ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Quân đội và các cơ quan liên quan đã sẵn sàng, đang cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm và phương tiện để hỗ trợ công tác cứu trợ. Tôi khẳng định không có sự chậm trễ hay cản trở nào. Chúng tôi đang làm hết sức để cứu người trước. Với mức độ nghiêm trọng hiện nay, chúng ta buộc phải sử dụng Sắc lệnh Khẩn cấp để chỉ đạo công tác” - theo thủ tướng Thái Lan.

Theo Nation, tình hình ngập lụt vẫn tiếp tục nghiêm trọng. Sáng 25-11, mực nước tại hai tỉnh Hat Yai, Songkhla gần như nhấn chìm các phương tiện.