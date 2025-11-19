Thủ tướng Anutin: Ông Trump ủng hộ Thái Lan rà phá bom mìn, có thể giảm thêm thuế 19/11/2025 10:18

(PLO)- Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc Thái Lan rà phá bom mìn tại biên giới Campuchia và có thể giảm thêm thuế nếu hoạt động này có tiến triển.

Ngày 18-11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ nỗ lực của Thái Lan rà phá bom mìn tại biên giới với Campuchia và có thể giảm thêm thuế nếu hoạt động này có tiến triển, theo tờ Nation.

Ông Anutin thông tin với báo giới về cuộc điện đàm gần đây giữa ông với ông Trump liên quan căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia.

Ông Anutin mô tả nhà lãnh đạo Mỹ là một người “thẳng thắn”, nói rằng cuộc trao đổi diễn ra cởi mở.

Thủ tướng Thái Lan cho biết ông Trump ban đầu bày tỏ quan ngại về việc Thái Lan rà phá bom mìn sau khi Bangkok thông báo tạm ngưng thoả thuận hoà bình với Campuchia.

“Việc tạm ngừng không có nghĩa là hủy bỏ. Chúng tôi tiếp tục các hoạt động rà phá bom mìn dựa trên quyết định của riêng mình. Trước đây hai bên phải hành động cùng nhau, nhưng giờ chúng tôi đang dọn mìn trên cơ sở nhân đạo. Đây chính xác là điều Tổng thống Mỹ mong muốn” - ông Anutin nói.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: NATION

Theo ông Anutin, ông Trump cũng hứa sẽ kêu gọi Campuchia không cản trở nỗ lực rà phá bom mìn và khuyến khích việc dọn mìn diễn ra càng nhanh càng tốt.

“Càng làm nhanh, ông ấy càng có thể cắt bớt vài % thuế quan. Dù đó có thể là nói đùa, chúng ta phải thực hiện phần việc của mình tốt nhất có thể” - thủ tướng Thái Lan lưu ý.

Khi được hỏi về thông tin rằng Đại diện Thương mại Mỹ đã gửi thư thông báo với Thái Lan về quyết định tạm thời đình chỉ các cuộc đàm phán về thuế, ông Anutin nói: “Đừng quá bận tâm vào chi tiết này. Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào”.

“Tình hình luôn thay đổi, và trách nhiệm của chúng ta là điều chỉnh để mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước” - ông Anutin nhấn mạnh.

Với câu hỏi liệu Mỹ hay Malaysia có thúc ép Campuchia xin lỗi về vụ nổ mìn khiến một binh sĩ Thái Lan cụt chân hay không, ông Anutin cho biết Thái Lan đã chuyển rõ lập trường.

“Chúng tôi yêu cầu một lời xin lỗi và bày tỏ sự hối tiếc” - theo nhà lãnh đạo Thái Lan.

Về việc liệu Thái Lan vẫn hy vọng thuế quan Mỹ có thể giảm dưới mức 19% hiện tại hay không, ông Anutin trả lời rằng Thái Lan nên nắm bắt mọi cơ hội.

“Khi Mỹ hiểu nhầm hành động của chúng ta, họ có thể cảnh báo về thuế quan. Chúng ta chỉ cần làm rõ: nếu chúng ta không tuân thủ, thuế có thể tăng, nhưng nếu tuân thủ, liệu có giảm không? Tất cả là đàm phán. Họ bảo vệ lợi ích của họ, chúng ta bảo vệ lợi ích của mình, và cùng tìm điểm chung” - ông Anutin nói thêm.

Mỹ và Campuchia chưa bình luận về phát ngôn của ông Anutin.

Thái Lan tuần trước đã tạm đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia sau khi một số binh sĩ của nước này trong lúc tuần tra biên giới bị thương do dẫm phải mìn mà Bangkok cho là do Phnom Penh đặt.