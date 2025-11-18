Tòa án tối cao Thái Lan yêu cầu ông Thaksin nộp gần 550 triệu USD vì trốn thuế 18/11/2025 10:20

(PLO)- Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải nộp 17,6 tỉ baht (540 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt liên quan một thương vụ của công ty gia đình ông.

Ngày 17-11, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - người đang thụ án tù - phải nộp lại thuế từ việc bán công ty viễn thông Shin Corp của ông, theo tờ Nation.

Năm 2006, ông Thaksin vướng phải cáo buộc tham nhũng và bị chỉ trích dữ dội về việc bán cổ phần công ty Shin Corp cho công ty Temasek Holdings (Singapore) mà không nộp thuế.

Thương vụ này, mang lại cho gia đình ông Thaksin khoản lợi nhuận 1,9 tỉ USD, đã trở thành điểm nóng khiến người dân Thái Lan phản đối chính phủ của ông.

Cuối năm đó, ông Thaksin bị lật đổ khỏi chức thủ tướng sau một cuộc chính biến và sống lưu vong hơn một thập niên.

Chính trị gia 76 tuổi, một trong những người giàu nhất Thái Lan, hiện đang thụ án tù tại Bangkok vì tham nhũng trong thời gian giữ chức thủ tướng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: NATION

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 17-11 đã bác phán quyết của tòa phúc thẩm trong vụ kiện thuế. Tòa án Tối cao yêu cầu “ông Thaksin phải nộp thuế theo lệnh của Cục Thuế nộp thuế”, phát ngôn viên của toà - ông Suriyan Hongvilai cho biết.

Nation đưa tin tòa án đã ra yêu cầu ông Thaksin phải nộp 17,6 tỉ baht (540 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt.

Tòa án Tối cao Thái Lan nhận thấy ông Thaksin đã che giấu việc sở hữu cổ phần thực sự tại Shin Corp bằng cách sử dụng người đại diện, bao gồm con trai ông là Panthongtae Shinawatra và con gái là Pintongta Shinawatra, để đứng tên cổ phần thay ông.

Tòa cho rằng mục đích của việc này là né các quy định pháp luật cấm những người sở hữu cổ phần Shin Corp nắm giữ chức vụ chính trị.

Tòa án nhận định sắp xếp này “thiếu đạo đức thuế”, không phù hợp với tinh thần luật thuế Thái Lan và ngăn cản nhà nước thu thuế một cách đúng đắn, công bằng.

Giao dịch thông qua người đại diện không có lý do kinh tế thực sự ngoài việc trục lợi thuế, nên được coi là hành vi bất hợp pháp nghiêm trọng.

Hiện Cục Thuế phải tiến hành cưỡng chế, dự kiến mất 1-2 tháng trước khi ban hành lệnh cưỡng chế chính thức.