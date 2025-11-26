Khánh Hòa hỗ trợ tiền mua đồng phục cho học sinh vùng lũ 26/11/2025 11:27

(PLO)- Mỗi học sinh thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ và có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng để mua đồng phục.

Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chủ trương hỗ trợ 300.000 đồng cho mỗi học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các em mua đồng phục, nhanh chóng ổn định việc học sau thiên tai.

Theo đó, khoản hỗ trợ này áp dụng cho học sinh từ cấp tiểu học đến THPT đang theo học tại các trường công lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các em thuộc hộ gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sẽ được nhận 300.000 đồng, tương đương 2 bộ đồng phục.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng mưa lũ.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 14,2 tỉ đồng được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Sự hỗ trợ kịp thời này nhằm tạo điều kiện để học sinh trở lại trường thuận lợi sau thời gian gián đoạn vì mưa lũ.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đã hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi học sinh từ tiểu học đến THPT thuộc các hộ gia đình bị ngập nhà, đời sống bị ảnh hưởng, nhằm giúp các em mua sách vở và đồ dùng học tập.