Những ngày cuối tháng 11-2025, khi dư âm đau thương của trận lũ quét lịch sử vẫn còn đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã cùng các nhà hảo tâm và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng thực hiện một hành trình ấm áp, mang sự sẻ chia và hỗ trợ kịp thời đến những gia đình gặp nạn vì thiên tai.
Hoạt động này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên, an ủi chân thành, xoa dịu những nỗi đau vô tận.
Trong hai ngày 25 và 26-11, đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho gia đình của năm nạn nhân tử vong vì lũ lụt tại Lâm Đồng. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau không thể bù đắp, nhưng cũng là minh chứng cho sự kiên cường của người dân vùng lũ.
Tại xã Lạc Dương, nỗi đau nhân lên gấp bội với gia đình anh Bùi Văn Duẩn và vợ là chị Kon Sơ K En. Cả hai vợ chồng đã mãi mãi ra đi vào ngày 20-11, sau khi bị cây ngã đè trúng. Giờ đây, những đứa con thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Cũng tại Lạc Dương, cơn lũ dữ đã cướp đi sinh mạng của ông Nguyễn Ngọc Dân (bị đất đá vùi lấp khi đang làm vườn) và anh Nguyễn Văn Thao (ngụ Bắc Giang), một công nhân nuôi cá tầm bị dòng nước cuốn trôi, vào ngày 19-11.
Riêng tại xã Tân Hà Lâm Hà sự ra đi của ông Nguyễn Phú Quyết trong đêm 18-11, vì lũ cuốn trôi để lại khoảng trống lớn lao trong lòng người thân.
Mỗi gia đình nạn nhân tử vong được trao 5 triệu đồng. Đây là số tiền báo Pháp Luật TP.HCM vận động Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thu Hằng (xã Hàm Thuận Nam) hỗ trợ.
Ngoài hỗ trợ của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thu Hằng, trong đợt này, Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 2 triệu đồng; Quỹ nhân ái Anfarm Đà Lạt hỗ trợ mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng.
Sự kịp thời của báo chí và các nhà hảo tâm đã giúp những gia đình kém may mắn này có thêm nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Đặc biệt, đoàn cũng không quên thăm hỏi, động viên bé gái 7 tuổi bị đất đá sạt lở đè, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Báo Pháp Luật TP.HCM đã vận động Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thu Hằng cùng một cá nhân tại TP.HCM hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để giúp em và gia đình yên tâm chữa trị.
Thương lắm Miền Trung ơi!
Từng phần quà mà bạn đọc gửi về báo Pháp Luật TP.HCM đã được đội ngũ PV, biên tập viên và người lao động của báo tập kết, chuyển lên chuyến xe nghĩa tình hướng về miền Trung.
Chuyến xe đã lăn bánh; mang theo tấm lòng sẻ chia của bạn đọc, kiều bào, các nhà hảo tâm cùng tập thể báo, kịp thời mang đến, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Trong tuần này, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đến các địa điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để trao tiền và các phần quà gồm thuốc men, tập vở cùng các nhu yếu phẩm khác.
Hoạt động sẽ hỗ trợ người dân tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng kinh phí 1 tỉ đồng cùng các phần quà, giúp các gia đình bị thiệt hại nặng ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” tiếp tục nhận được sự đồng hành của đông đảo bạn đọc và doanh nghiệp gần xa. Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ là cầu nối đến đúng nơi, đúng người, kịp thời và trọn vẹn. Bạn đọc ủng hộ chương trình có thể quét mã QR kèm nội dung: Họ và tên + Ủng hộ đồng bào miền Trung.