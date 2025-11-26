Báo Pháp Luật TP.HCM vận động trao quà hỗ trợ các gia đình gặp nạn do lũ ở Lâm Đồng 26/11/2025 10:28

(PLO)- Qua vận động của báo Pháp Luật TP.HCM, các gia đình có người thân gặp nạn do lũ lụt được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Những ngày cuối tháng 11-2025, khi dư âm đau thương của trận lũ quét lịch sử vẫn còn đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã cùng các nhà hảo tâm và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng thực hiện một hành trình ấm áp, mang sự sẻ chia và hỗ trợ kịp thời đến những gia đình gặp nạn vì thiên tai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ cho gia đình một nạn nhân.

Hoạt động này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên, an ủi chân thành, xoa dịu những nỗi đau vô tận.

Trong hai ngày 25 và 26-11, đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho gia đình của năm nạn nhân tử vong vì lũ lụt tại Lâm Đồng. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau không thể bù đắp, nhưng cũng là minh chứng cho sự kiên cường của người dân vùng lũ.

Tại xã Lạc Dương, nỗi đau nhân lên gấp bội với gia đình anh Bùi Văn Duẩn và vợ là chị Kon Sơ K En. Cả hai vợ chồng đã mãi mãi ra đi vào ngày 20-11, sau khi bị cây ngã đè trúng. Giờ đây, những đứa con thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trao hỗ trợ cho con gái của 2 vợ chồng bị cây đè tử vong

Cũng tại Lạc Dương, cơn lũ dữ đã cướp đi sinh mạng của ông Nguyễn Ngọc Dân (bị đất đá vùi lấp khi đang làm vườn) và anh Nguyễn Văn Thao (ngụ Bắc Giang), một công nhân nuôi cá tầm bị dòng nước cuốn trôi, vào ngày 19-11.

Riêng tại xã Tân Hà Lâm Hà sự ra đi của ông Nguyễn Phú Quyết trong đêm 18-11, vì lũ cuốn trôi để lại khoảng trống lớn lao trong lòng người thân.

Mỗi gia đình nạn nhân tử vong được trao 5 triệu đồng. Đây là số tiền báo Pháp Luật TP.HCM vận động Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thu Hằng (xã Hàm Thuận Nam) hỗ trợ.

Đại diện mạnh thường quân trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Ngoài hỗ trợ của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thu Hằng, trong đợt này, Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 2 triệu đồng; Quỹ nhân ái Anfarm Đà Lạt hỗ trợ mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng.

Sự kịp thời của báo chí và các nhà hảo tâm đã giúp những gia đình kém may mắn này có thêm nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng đến thăm bé gái 7 tuổi tại bệnh viện.

Đặc biệt, đoàn cũng không quên thăm hỏi, động viên bé gái 7 tuổi bị đất đá sạt lở đè, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Báo Pháp Luật TP.HCM đã vận động Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thu Hằng cùng một cá nhân tại TP.HCM hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để giúp em và gia đình yên tâm chữa trị.