Thuế TP.HCM thu ngân sách gần 582.000 tỉ đồng 19/12/2025 19:31

(PLO)- Thuế TP.HCM tuyên dương 262 doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt pháp luật thuế, đồng thời công bố kết quả thu ngân sách năm 2025 về đích trước hai tháng với nhiều dấu ấn sau sáp nhập.

Ngày 19-12, Thuế TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024. Thuế TP.HCM đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao và về đích trước hai tháng. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 thực hiện đạt 581.900 tỉ đồng, tương ứng 116% dự toán.

Tại hội nghị, 262 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho hơn 436.050 tổ chức đang hoạt động trên địa bàn vinh dự đón nhận Giấy khen từ Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Thuế TP.HCM vì những đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước.

Dấu ấn tăng trưởng sau sáp nhập

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Thuế TP.HCM hoạt động trên cơ sở hợp nhất cơ quan thuế của ba tỉnh, thành gồm TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Cùng với việc sáp nhập địa giới hành chính, đơn vị đã chuyển đổi quyết liệt từ mô hình quản lý thuế theo chức năng sang quản lý theo đối tượng. Sự thay đổi mang tính chiến lược này không gây xáo trộn mà trái lại đã tạo đà tăng trưởng ấn tượng cho nguồn thu ngân sách.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, Thuế TP.HCM đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao và về đích trước hai tháng. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 thực hiện đạt 581.900 tỉ đồng, tương ứng 116% dự toán pháp lệnh và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, số thu nội địa (trừ dầu, xổ số, tiền sử dụng đất), vốn là thước đo sức khỏe thực tế của nền kinh tế, đạt trên 460.000 tỉ đồng, tăng trưởng 13,2%.

262 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho hơn 436.050 tổ chức đang hoạt động trên địa bàn vinh dự đón nhận Giấy khen từ Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Thuế TP.HCM vì những đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Ảnh: MINH LONG

Hiệu quả của mô hình quản lý mới thể hiện rõ nét trong sáu tháng cuối năm (giai đoạn hậu hợp nhất) khi số thu ngân sách toàn ngành duy trì mức tăng trưởng rất cao. Cụ thể, số thu đạt trên 287.000 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Trước đó, lũy kế 11 tháng đầu năm, tổng thu trừ dầu và các khoản đột biến cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng gần 20%. Những con số này minh chứng cho sự phục hồi của cộng đồng doanh nghiệp với 59.750 đơn vị thành lập mới trong năm và dòng vốn FDI tăng hơn 21%.

Triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM nhận định giai đoạn 2024-2025 là thời điểm cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức biến động từ kinh tế thế giới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã thể hiện vai trò là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, dấn thân vào khâu khó, việc mới để tạo ra giá trị vật chất cho xã hội.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành thuế đã triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ từ Quốc hội và Chính phủ như gia hạn nộp thuế, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), giảm tiền thuê đất. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên nền tảng số với hơn 1,2 triệu lượt tiếp cận, tập trung phổ biến các luật thuế mới như Luật Thuế GTGT 2024, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2025.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM. Ảnh: MINH LONG

Lãnh đạo Thuế TP.HCM khẳng định phương châm xuyên suốt là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Cơ quan thuế cam kết chuyển dịch từ vai trò quản lý sang vai trò đối tác tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp thụ hưởng kịp thời các ưu đãi để yên tâm sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa công tác hỗ trợ, giải đáp vướng mắc.

Kết thúc hội nghị, thông điệp "Thu thuế phải thu được lòng Dân" được lãnh đạo Thuế TP.HCM nhấn mạnh như một nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Sự đồng thuận của người nộp thuế chính là yếu tố quyết định để TP.HCM hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tài chính, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.