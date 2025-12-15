Ngành thuế TP.HCM cùng 168 phường, xã và đặc khu hỗ trợ hộ kinh doanh 15/12/2025 20:03

Chiều 15-12, Thuế TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu trên địa bàn nhằm siết chặt quản lý hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán, với sự tham gia của hệ thống ngân hàng để thúc đẩy thanh toán số.

Sự kiện có quy mô lớn, quy tụ đại diện ban lãnh đạo Thuế TP.HCM, lãnh đạo 29 Thuế cơ sở cùng đại diện 168 UBND xã, phường, đặc khu. Sự hiện diện của các phòng chuyên môn then chốt như Công nghệ thông tin, Quản lý rủi ro và Quản lý hộ kinh doanh cho thấy quyết tâm đồng bộ hóa dữ liệu từ gốc. Đây được xem là bước đi cấp thiết để lấp các "lỗ hổng" nguồn thu trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP.HCM, nhấn mạnh vai trò then chốt của chính quyền cơ sở trong việc nắm bắt thực tế địa bàn. Theo quy chế mới, thay vì hoạt động riêng lẻ, cơ quan Thuế và UBND các địa phương sẽ tập trung liên thông dữ liệu để rà soát các biến động như ngừng nghỉ, kinh doanh sai phép hay chưa đăng ký, đảm bảo số liệu quản lý đúng với thực tế.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY

Bên cạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận về nghĩa vụ thuế, hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh cải cách hành chính bằng việc chuẩn hóa quy trình, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục thuế ngay tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh tình trạng hoạt động và đại diện pháp luật của người nộp thuế.

Từ góc độ cơ sở, đại diện lãnh đạo UBND phường An Đông thừa nhận thực tế rằng dù địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, tâm lý e ngại vẫn bao trùm trong cộng đồng dân cư. Vị này chia sẻ nhiều hộ kinh doanh vẫn lo lắng khi chuyển sang thực hiện hóa đơn điện tử vì ngại việc ghi chép sổ sách phức tạp, khó khăn trong ứng dụng công nghệ và gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu.

Thuế TP.HCM và UBND các xã, phường, đặc khu sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Ảnh: QUANG HUY

Để giải tỏa nỗi lo này, hội nghị không chỉ dừng lại ở cam kết giữa cơ quan quản lý mà còn có sự tham gia của các đơn vị trung gian thanh toán và ngân hàng lớn như VNPAY, ACB, Agribank, Vietcombank, BIDV. Đây là mảnh ghép quan trọng trong lộ trình "xã hội hóa thanh toán", mang đến các giải pháp tài chính số tiết kiệm và tối ưu nhất cho người dân.

Đại diện các phường, xã, đặc khu cam kết sẽ công khai minh bạch mọi thủ tục tại bộ phận một cửa để người dân dễ dàng tiếp cận. Lãnh đạo Thuế TP.HCM tin tưởng sự vào cuộc đồng bộ của 168 đầu mối chính quyền cơ sở cùng hạ tầng hỗ trợ từ các ngân hàng sẽ giúp chuẩn hóa công tác quản lý, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững.