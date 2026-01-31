Thủ tướng: Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp là khó khăn vướng mắc của đất nước 31/01/2026 14:27

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này và yêu cầu xây dựng cơ chế giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp

Sáng 31-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Niềm tin càng được tăng cường thì đóng góp càng lớn

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất đánh giá những kết quả nổi bật năm 2025 trong triển khai Nghị quyết 68 cả về tư duy lẫn thể chế. Nghị quyết 68 đã tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng rõ nét.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp và nhấn mạnh kết quả đạt được của đất nước ta trong năm 2025 là rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của việc ban hành và triển khai Nghị quyết 68, cũng như đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Thủ tướng điểm lại một số kết quả cụ thể đạt được: Nhận thức về vị trí, vai trò kinh tế tư nhân được nâng lên, khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết 68; hoàn thiện khung khổ pháp lý tương đối đầy đủ liên quan phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt Chính phủ đã ban hành hàng trăm nghị định liên quan kinh tế tư nhân.

Đồng thời, phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực; cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng các nguồn lực; xây dựng Cổng pháp luật quốc gia để chia sẻ, lắng nghe ý kiến, tiếp nhận các vướng mắc của doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, các doanh nghiệp tư nhân đóng góp tích cực cho an sinh xã hội. Ảnh: VGP

Các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội đã đồng hành cùng hệ thống chính trị, cùng Nhà nước, Chính phủ phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh; các doanh nghiệp kinh tế tư nhân đóng góp tích cực cho an sinh xã hội, xây dựng nhà ở xã hội; xây, sửa lại nhà cho người dân bị thiên tai, bão lũ…

"Niềm tin càng được tăng cường thì đóng góp càng lớn, góp phần kiến tạo phát triển đất nước nhanh và bền vững càng nhiều hơn", Thủ tướng phát biểu.

Nhà nước thực hiện "5 thông", doanh nghiệp phát huy "5 tiên phong"

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khu vực kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc. Ông nhấn mạnh phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Người đứng đầu Chính phủ cho biết nhiệm vụ tổng quát là tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị có liên quan phát triển kinh tế tư nhân.

Tinh thần là "không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm". Thực hiện "5 hóa" gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý và hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Về phía Nhà nước, thực hiện "5 thông" gồm: Thể chế, thủ tục thông thoáng (để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp); hạ tầng đồng bộ và thông suốt (giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh); con người và quản trị thông minh (để tăng năng suất lao động); nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông (tiếp cận bình đẳng và phát triển các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội); khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông (để có chính sách phù hợp).

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị 5 "tiên phong": Tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và làm an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động, kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, trong đó có hợp tác công tư.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đồng tình xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp, điều này thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, sự đánh giá, quan tâm, trách nhiệm với doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục tích cực giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài.

Thủ tướng nhấn mạnh sự phát triển doanh nghiệp là sự phát triển của đất nước, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của đất nước, vướng mắc của doanh nghiệp của đất nước là vướng mắc của đất nước, nguồn lực của doanh nghiệp chính là nguồn lực của đất nước, khơi thông nguồn lực của doanh nghiệp là khơi thông nguồn lực của đất nước.