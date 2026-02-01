Thủ tướng: Rà soát chính sách về phát triển kinh tế nhà nước để đề xuất cơ chế đặc thù 01/02/2026 14:51

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước.

Sáng 1-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Đề xuất các chính sách đặc thù khác với quy định hiện hành

Theo các báo cáo, ý kiến, tại Nghị quyết 79, lần đầu tiên nội hàm kinh tế nhà nước được xác định cụ thể và toàn diện. Theo đó, nền tảng kinh tế nhà nước bao gồm các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối, với 9 thành tố chủ yếu.

Cụ thể gồm: đất đai và tài nguyên; tài sản kết cấu hạ tầng; ngân sách Nhà nước; dự trữ quốc gia; quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống; doanh nghiệp Nhà nước; tổ chức tín dụng Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tướng chủ trì phiên họp sáng 1-2. Ảnh: VGP

Với nhiều tư tưởng lớn, tiến bộ, Nghị quyết 79 xác định 5 quan điểm chỉ đạo đối với kinh tế nhà nước. Theo đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; bình đẳng trước pháp luật với các khu vực kinh tế khác; các nguồn lực kinh tế nhà nước phải được rà soát, thống kê, đánh giá, hạch toán đầy đủ; tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với kinh tế nhà nước.

Đồng thời, Nghị quyết 79 đã xác định cụ thể các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó có 37 giải pháp mới.

Tại phiên họp, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, để đạt được mục tiêu đề ra, phải tổ chức triển khai hiệu quả nhất Nghị quyết 79, phát huy tốt nhất vai trò của kinh tế nhà nước để "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Các bộ, cơ quan, địa phương cần phát huy tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động, tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 79, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Không để lãng phí một ngày...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần rất đổi mới trong triển khai Nghị quyết của Đảng. Ông nhấn mạnh chủ trương đúng phải triển khai nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo, nhân dân được thụ hưởng, đất nước phát triển; với phương châm "không để lãng phí một ngày, không để chậm trễ một tuần, không để mất cơ hội trong một tháng và không để bị động trong một năm".

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý việc xây dựng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ triển khai Nghị quyết 79 phải đáp ứng yêu cầu về "5 hóa" nguồn lực nhà nước.

Cụ thể: tối ưu hóa, thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp; hài hòa hóa Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước, hài hòa hóa nguồn lực Nhà nước và nguồn lực tư nhân; xanh hóa nguồn lực; số hóa nguồn lực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội phải tháo gỡ được các nút thắt, điểm nghẽn trong tiếp cận nguồn lực nhà nước; thu hút được nhân tài với chế độ tiền lương, chính sách cán bộ.

Song song đó, phân định rõ các nhiệm vụ nhà nước phải làm với cơ chế, chính sách; nhà nước không làm những việc tư nhân có thể làm được và làm tốt hơn.

Đồng thời mở rộng hợp tác công tư không giới hạn trên cơ sở nguồn lực nhà nước dẫn dắt, định hướng. Hài hòa quyền quản lý và quyền sở hữu.

Thủ tướng cũng lưu ý cần rà soát các chính sách của Nghị quyết 79 để đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định để đưa vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, mang tính chất thí điểm, làm cơ sở triển khai thực hiện ngay hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung các luật hiện hành phù hợp.

Hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ trong tháng 2

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ, hoàn thành trong tháng 2-2026.

Cùng với đó, nghiên cứu đổi mới hoàn thiện mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, phí, lệ phí…

Bộ NN&MT rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các luật liên quan, nhất là luật về đất đai, môi trường, khai thác bền vững tài nguyên. Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện chính sách về nhà ở.

Bộ Nội vụ được giao xây dựng cơ chế về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc trong doanh nghiệp.

Đồng thời, thể chế hóa một số giải pháp mới về đơn vị sự nghiệp công lập. Ví dụ như, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tối thiểu chi thường xuyên trở lên được tự chủ về tổ chức bộ máy, tiền lương và các khoản thù lao, đãi ngộ khác; tuyển dụng và sử dụng nhân sự theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ...

Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến với dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội; các doanh nghiệp nhà nước góp ý thể chế hóa Nghị quyết 79 để quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần là thể chế hóa, triển khai Nghị quyết 79 linh hoạt, chủ động, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần vào tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn tới.