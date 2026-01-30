Gần 91.000 tỉ đồng đầu tư vào các Khu kinh tế-Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa trong 1 năm 30/01/2026 19:11

(PLO)- Trong năm 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã thu hút 32 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 90.737 tỉ đồng.

Chiều 30-1, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp (KKT&KCN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý KKT&KCN tỉnh Khánh Hoà, năm 2025, đơn vị đã thu hút 32 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 90.737 tỉ đồng, tăng gấp chín lần so với năm 2024 và tăng gấp ba lần so với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2020 – 2024.

Ông Trần Minh Chiến báo cáo tại hội nghị. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong năm 2025, có 193 dự án đi vào hoạt động, doanh thu năm 2025 của KKT Vân Phong và các KCN ước đạt hơn 2,3 tỉ USD (tăng 6% so với năm 2024), xuất khẩu ước đạt gần 1,3 tỉ USD, nộp ngân sách khoảng 3.000 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho gần 37.000 lao động.

Cùng với đó, năm qua, Ban Quản lý KKT&KCN tỉnh cũng đã hoàn thành 40/40 nhiệm vụ được giao, trong đó có 29 nhiệm vụ trọng tâm và 11 nhiệm vụ đột phá, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Trần Hòa Nam tặng bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo ông Chiến, năm 2026, Ban Quản lý KKT&KCN tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo tư duy đổi mới “tư duy phục vụ một cách chủ động thay thế cho tư duy quản lý”, kết hợp duy trì, nâng cao hoạt động tổ công tác chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư.

Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KKT, KCN trên địa bàn, góp phần thu hút hiệu quả và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

“Thời gian tới, Ban cũng sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu cải cách để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, giảm chi phí; triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng yêu cầu, tiến độ đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được giao; gắn kết quả thực hiện với việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thông qua Bộ công cụ đo lường KPI”- ông Chiến nói.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị Ban Quản lý KKT&KCN tỉnh phải xác định rõ tinh thần hành động, chủ động, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, tập trung phấn đấu thu hút vốn đầu tư vượt so với năm 2025, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics, hình thành các chuỗi giá trị bền vững.

Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Nam cũng yêu cầu Ban Quản lý KKT&KCN tỉnh tiếp tục phát triển mạnh quỹ đất công nghiệp, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư giai đoạn 2026 - 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý KKT, KCN; hướng tới 100% hồ sơ đầu tư được xử lý trên môi trường điện tử, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, liêm chính, bản lĩnh, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho ba tập thể và hai cá nhân thuộc Ban Quản lý KKT&KCN tỉnh đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm năm giai đoạn 2020 - 2025.