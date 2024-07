Kịch bản giá cà phê nửa cuối năm 2024 07/07/2024 16:53

Nguồn cung cà phê trong nước trong những tháng quý III-2024 sẽ khan hiếm, nên nhiều ý kiến dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục tăng cao cho đến đầu vụ thu hoạch vào tháng 10, 11 cuối năm nay.

Giá cà phê xuất khẩu tăng hơn 50%

Giá cà phê hôm nay (ngày 7-7) trong khoảng 122.900 - 124.000 đồng/kg. Giá cà phê nội địa tăng trung bình 4.000 - 5.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê hôm nay thu mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông ở mức 124.100 đồng/kg.

Tại các huyện Lâm Đồng, giá cà phê hiện được thu mua với mức 122.900 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, Gia Lai, KonTum giá cà phê ở mức khoảng 123.500 - 123.600 đồng/kg.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 902.000 tấn cà phê, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giá cà phê xuất khẩu tăng cao, nên giá trị xuất khẩu cà phê nửa đầu năm nay lên tới 3,2 tỉ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh: QH

Cụ thể, giá cà phê xuất khẩu tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước và lên mức cao kỷ lục từ trước tới nay, nên giá trị xuất khẩu cà phê trong tháng 6-2024 vẫn lên tới 300 triệu USD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê chắc chắn sẽ vượt trên 5 tỉ USD, thậm chí có thể lên tới 6 tỉ USD, mức cao nhất trong lịch sử. Lý giải về sản lượng cà phê xuất khẩu giảm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết do sản lượng thu hoạch vụ cà phê vừa qua giảm mạnh, khiến nguồn cung cho xuất khẩu giảm thấp.

Giá cà phê có xu hướng tăng cuối năm

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết lượng xuất khẩu cà phê trong các tháng 7, tháng 8, tháng 9 sẽ giảm dần, do nguồn cung dần hết. Phải chờ sang tháng 10, khi vụ thu hoạch cà phê mới bắt đầu, thì nguồn cung cà phê của Việt Nam mới tăng trở lại.

Dự báo sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024 - 2025 sẽ chỉ đạt từ 1,3 – 1,35 triệu tấn, giảm tới 20% so với niên vụ 2023 - 2024. Tuy nhiên, con số này cao hơn đáng kể so với các dự báo của một số tổ chức và chuyên gia ngành hàng đưa ra trước đây.

Nguồn cung khan hiếm, nhà đầu cơ tăng mua sẽ đẩy giá cà phê tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2024. Ảnh: QH

Theo Hải, tình trạng khô hạn nghiêm trọng tại khu vực Tây Nguyên hồi đầu năm nay kết hợp với sự bùng phát của sâu bệnh (rệp sáp, nhện đỏ…) đang tác động tiêu cực đến chất lượng cây trồng. Đáng chú ý, hạn hán, sâu bệnh ảnh hưởng nặng tới năng suất cây cà phê ở nhiều nơi. Hiện vụ cà phê mới phải đến tháng 10, tháng 11 cuối năm nay mới bắt đầu thu hoạch. Do vậy, nguồn hàng để doanh nghiệp thu mua xuất khẩu rất hạn chế.

“Bên cạnh đó, nguồn cung cà phê của Việt Nam thiếu hụt, trong khi các nhà đầu cơ bắt đầu tích trữ hàng nên giá cà phê quý 3 dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. Cộng thêm nguồn cung cà phê các nước xuất khẩu lớn trên thế giới giảm do thời tiết như Brazil sẽ khiến giá cà phê có xu hướng tăng trong thời gian tới”- ông Hải chia sẻ.