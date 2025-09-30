Một công ty Việt được định giá thương hiệu lên tới 1 tỉ USD 30/09/2025 16:07

(PLO)- FPT là đại diện duy nhất của lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin lọt vào top thương hiệu niêm yết dẫn đầu Việt Nam năm 2025

Forbes Việt Nam vừa công bố bảng xếp hạng top 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu Việt Nam 2025. Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng, FPT là đại diện duy nhất của lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin được lọt vào top 3/25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu do Forbes công bố, với giá trị thương hiệu được định vị đạt gần 1 tỉ USD.

Ông Đặng Trường Thạch - Phó Chủ tịch điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT (ngoài cùng bên phải) đại diện nhận vinh danh. Ảnh: ĐẶNG VY

Thông tin từ đơn vị xếp hạng cho biết, giá trị thương hiệu được xác định dựa trên đóng góp của tài sản hữu hình và vô hình vào lợi nhuận của doanh nghiệp.

Theo đó, Forbes Việt Nam đã tập hợp dữ liệu từ các công ty niêm yết trên ba sàn Hose, HNX và UPCoM, sau đó tính toán lợi nhuận do tài sản vô hình mang lại, và phân bổ hệ số đóng góp của thương hiệu trong từng ngành, kết hợp hệ số P/E trung bình của ngành tại thời điểm đánh giá. Nhờ vậy, bảng xếp hạng phản ánh chính xác mức độ uy tín, sức mạnh thương hiệu và hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Đối với Tập đoàn FPT, mới đây báo cáo Vietnam 100 2025 của Brand Finance cũng chỉ ra giá trị thương hiệu FPT tăng 18% đạt 1,2 tỷ USD, giúp FPT trở thành doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin duy nhất lọt Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Trước đó, Brand Finance định giá FPT khoảng 995 triệu USD năm 2024 và 594 triệu USD năm 2023 - cho thấy đà tăng trưởng bền vững và khả năng mở rộng quốc tế.

Báo cáo tài chính của FPT cũng cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đơn vị này đạt gần 33.000 tỉ đồng, tăng hơn 11 % so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng gần 21%.

Trong đó, mảng công nghệ dịch vụ tiếp tục là con át chủ bài với 61% đóng góp doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế.