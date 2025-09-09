Vắng bóng các phiên livestream ngàn tỉ, chợ online thay đổi lớn 09/09/2025 17:13

(PLO)- Người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới sự an tâm và giá trị dài hạn thay vì chọn hàng giá rẻ, buộc các doanh nghiệp, nhà bán hàng online phải tự "nâng cấp" mình.

Bước vào quý IV, mùa cao điểm mua sắm với nhiều sự kiện lớn cuối năm, các doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử đang tìm mọi cách thu hút người tiêu dùng mua sắm online thông qua việc kết hợp mua sắm và giải trí.

Doanh nghiệp bán "cái mới", sàn lo khuyến mãi

Ông Đào Thế Vinh, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Midori Workshop, chuyên kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử cho biết, doanh nghiệp đang sẵn sàng cho mùa mua sắm khuyến mãi cuối năm, mà gần nhất là dịp giảm giá ngày đôi 9-9 trên các nền tảng online.

Theo ông Vinh, từ cuối năm 2024 tới nay, thị trường thương mại điện tử có nhiều thay đổi. Trước hết thị trường vắng bóng các phiên livestream ngàn tỉ, cơ quan quản lý cũng siết chặt hoạt động quảng cáo, bán hàng của các KOL, KOC... sau nhiều thông tin phản ánh về chất lượng sản phẩm.

Các nhà bán hàng online đã không còn chạy đua về giá để kích cầu tiêu dùng. Trong ảnh: Nhân viên Midori Workshop đóng gói hàng. Ảnh: Thu Hà

Người tiêu dùng cũng trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu và ưu tiên lựa chọn các mặt hàng chất lượng, mang lại nhiều giá trị thực tế hơn là chạy theo hàng giá rẻ.

Chính vì thế, từ đầu năm tới nay, đơn vị của ông đã không chọn cách chạy đua giảm giá vào các dịp khuyến mãi lớn mà chọn cách tung ra thị trường các mẫu thời trang mới mẻ, phù hợp với từng nhóm khách hàng, các mẫu mã tối giản phối hợp được ở nhiều không gian.

“Nhu cầu mua sắm online luôn có, chỉ có xu hướng tiêu dùng là thay đổi từ rẻ sang chất. Với việc khai thác đúng vấn đề này, chúng tôi kỳ vọng doanh thu vẫn tăng trưởng từ 5-10% so với cùng kỳ”- ông Vinh nói.

Cũng theo vị này, ngoài tung mẫu mã mới, đơn vị của ông còn duy trì các phiên livestream do chính nhân viên của shop làm để có thể hiểu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng một cách chính xác nhất.

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Thùy Tiên (TP.HCM) thông tin, 3 tháng cuối năm, TP.HCM không chỉ đón các chương trình khuyến mãi do Sở Công Thương hoặc do các cửa hàng vật lí tổ chức, mà còn có sự tham gia của các sàn thương mại điện tử, thậm chí là các ví điện tử.

Theo đó, người tiêu dùng như Thùy Tiên chờ đợi các đợt khuyến mãi lên tới 50% vào các dịp siêu giảm giá ngày đôi như 9-9, 10-10 hay 11-11, 12-12... để mua được nhiều sản phẩm giá hời.

"Dù vậy, tôi vẫn ưu tiên chọn các sản phẩm chính hãng, sản phẩm có lượt đánh giá cao để tránh tiền mất tật mang khi mua sắm"- Tiên nói.

Về phía sàn thương mại điện tử, trả lời PLO đại diện Lazada cho biết, đơn vị này sẽ khai màn 28 giờ vàng giảm sâu (từ ngày 8-9 tới ngày 11-9) đối với hàng chính hãng từ công nghệ, thời trang, mỹ phẩm, gia dụng... với mức giảm lên tới 50%.

Nhằm kích cầu tiêu dùng, sàn còn miễn phí giao hàng, miễn phí cả phí đổi, trả hàng cho người mua nếu phát sinh vấn đề.

Cạnh đó, tung ra nhiều mã giảm giá độc quyền từ 12 - 14% tùy giá trị đơn hàng, kết hợp với xu để giảm thêm lên tới 50% trên giá trị đơn hàng.

"Chưa dừng ở đó, chương trình "Laz trợ giá" còn hỗ trợ cho người mua với mức trợ giá lên đến 3 triệu đồng, cùng loạt mã giảm giá thương hiệu đến 30%, đánh tan nỗi lo đau ví"- đại diện Lazada thông tin.

Các sàn thương mại điện tử chọn cách miễn phí vận chuyển và trợ giá cho người mua hàng khi mua sắm. Ảnh: HẠ QUYÊN

Tương tự, sàn Shopee cũng tung ra nhiều chương trình giảm giá từ nay cho tới hết ngày 11-9. Đơn cử chương trình miễn phí vận chuyển, mua hàng đồng giá 9 ngàn đồng cho các sản phẩm đón chào năm học mới. Hoặc các sản phẩm có gắn nhãn voucher extra sẽ có mức giảm lên tới 3 triệu đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng...

Ví điện tử ShopeePay cũng không đứng ngoài cuộc chơi khuyến mãi cuối năm, khi đã nâng cấp tính năng QR nhận tiền trên app ShopeePay, hoàn xu khi quét mã thanh toán VietQR... Hay tung mã giảm giá hấp dẫn giúp người dùng thanh toán các loại hóa đơn điện, nước, tiện ích và dịch vụ trong ngày 9-9.

Đơn cử như các mã giảm thanh toán dịch vụ lên tới 50% cho đơn hàng từ 50.000 đồng (SPPAY9925), hay mã giảm 50% tối đa 20.000 đồng cho người dùng lần đầu tiên nạp thẻ điện thoại qua ví...

Giá rẻ không còn là át chủ bài

Một khảo sát của NielsenIQ gần đây cho thấy có tới 36% người tiêu dùng chọn mua online vì tiết kiệm chi phí, 68% thường xuyên so sánh giá trước khi mua, nhưng có đến 84% lo ngại sản phẩm nhận về "không như quảng cáo". Điều này cho thấy, người tiêu dùng không chỉ quan tâm giá cả mà còn muốn được an tâm khi mua hàng khỏi hàng giả hàng nhái, hàng không giống quảng cáo.

Số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm của Lazada cũng chỉ ra, khách hàng khi mua sắm trên sàn này đang chi tiền nhiều hơn cho các nhà bán hàng chính hãng.

Giá trị đơn hàng trung bình cũng cao gấp đôi so với khách hàng khi mua sắm ở gian hàng thường. Tỉ lệ chuyển đổi từ xem sang mua hàng ở các gian hàng chính hãng cũng cao hơn so với toàn sàn.

Đại diện Lazada thông tin thêm, đơn vị có những quy chuẩn đầu vào, lẫn quá trình kiểm duyệt hàng hóa rất khắt khe đối gian hàng chính hãng. Điều này giúp đảm bảo mỗi sản phẩm gắn nhãn “chính hãng” trên sàn thực sự đáng tin cậy để người tiêu dùng mua sắm.

Trải qua hàng ngàn dịp triển khai khuyến mãi sau gần 10 năm kinh doanh online, ông Trần Lâm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Natural House cũng thừa nhận, TMĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, không chỉ còn là ai rẻ hơn thì thắng, mà là ai mang lại nhiều giá trị hơn. Và trong cuộc đua này, những đơn vị nào biết cân bằng giữa giá cả, chất lượng và niềm tin sẽ luôn có chỗ đứng bền vững trên thị trường.

Cùng quan điểm, một chuyên gia thuộc Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam nhấn mạnh, giá rẻ không còn là con át chủ bài để giữ chân khách hàng. Khi thị trường thương mại điện tử vượt 25 tỉ USD, người tiêu dùng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sự an tâm và giá trị dài hạn.

Tăng "sức đề kháng" cho nhà bán hàng online Để hỗ trợ người bán tạo sức bật tăng trưởng cho mùa mua sắm cuối năm, Shopee tổ chức các buổi hội thảo và tập huấn trực tuyến về giải pháp kinh doanh nhất là bán hàng qua livestream và video ngắn để gia tăng doanh thu trong giai đoạn cao điểm. Song song với đó là triển khai các chương trình hỗ trợ nhà bán địa phương made in Việt Nam hay chương trình xuất khẩu trực tuyến thông qua Shopee... Bên cạnh đó, sàn còn phát hành bộ tài liệu chuyên đề Quản lý và Thực thi Thuế trên sàn TMĐT để người bán có thể tiếp cận, nắm bắt thực hiện đúng nghĩa vụ thuế. Trong khi đó, Lazada lại tung các công cụ AI để giúp nhà bán hàng tăng tỉ lệ chuyển đổi, giảm chi phí vận hành tới 20%, thúc đẩy doanh thu tăng 15%. Theo đó, các công cụ AI này sẽ hỗ trợ nhà bán hàng tối ưu nội dung đăng tải, phân tích dữ liệu bán hàng cũng như quản lý tồn kho, chăm sóc khách hàng 24/7...