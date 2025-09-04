Mặc cho chợ online sôi động, một ông lớn giao hàng vẫn rút lui 04/09/2025 11:20

(PLO)- Ninja Van Việt Nam vừa phát đi thông báo sẽ chính thức dừng toàn bộ dịch vụ giao nhận nhanh vào cuối tháng 9 này.

Công ty TNHH Nin Sing Logistics, đơn vị vận hành thương hiệu Ninja Van Việt Nam vừa phát đi thông báo trên website chính thức về việc dừng toàn bộ dịch vụ giao nhận nhanh từ cuối tháng 9-2025. Thông báo này áp dụng cho cả khách hàng doanh nghiệp B2B và khách hàng cá nhân B2C.

Trong email gửi tới các khách hàng cá nhân B2C và B2C trong ngày 3-9 vừa qua, Ninja Van Việt Nam đã có những lý giải việc dừng hoạt động này.

Cụ thể, đơn vị này cho biết, quyết định này được đưa ra bởi ban quản lý và chủ sở hữu công ty, nằm trong kế hoạch tái cấu trúc tổng thể của hệ thống, nhằm tái phân bổ nguồn lực để tập trung phát triển mô hình dịch vụ logistics mới trong tương lai.

Theo đó, hãng giao hàng này khuyến nghị khách hàng không tạo thêm đơn hàng mới sau thời điểm 3-9. Công ty sẽ chỉ tiếp nhận chỉ tiếp nhận các đơn hàng mới đến hết ngày 8-9-2025. Toàn bộ các đơn hàng hiện có trong hệ thống sẽ được tiếp tục xử lý và hoàn tất việc giao hàng chậm nhất vào ngày 26-9-2025.

Ninja Van Việt Nam thông báo sẽ dừng toàn bộ dịch vụ giao nhận nhanh từ cuối tháng 9-2025. Ảnh: HẠ QUYÊN

Các trường hợp giao không thành công sẽ được hoàn trả trước ngày 30-9-2025. Các kênh chăm sóc khách hàng và tiếp nhận khiếu nại sẽ hoạt động bình thường cho đến hết ngày 30-9, khi doanh nghiệp này chính thức kết thúc kinh doanh.

Một chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử nhìn nhận, hiện nay không chỉ chủ shop mà các đơn vị vận chuyển cũng đang chịu nhiều áp lực về quy định giao nhận hàng từ các nền tảng thương mại điện tử. Áp lực giao nhanh, giao đúng, giao an toàn cũng khiến cho các đơn vị vận chuyển cạnh tranh khốc liệt. Thêm vào đó, hầu hết các sàn thương mại điện tử đều sở hữu riêng đơn vị vận chuyển, điều này dễ khiến cho thị phần trở nên chật chội hơn.

Vị này cũng dự đoán, với các chính sách giảm phát thải tại đô thị lớn trong tương lai, cũng sẽ gây áp lực cho các đơn vị kinh doanh vận tải, logistics, trong đó có giao hàng. Nếu các đơn vị yếu thế, vốn mỏng sẽ khó có thể cạnh tranh trong cuộc đua này.