Sau trái cây đến sò điệp, ốc kèn, cua hoàng đế Mỹ vào Việt Nam nhiều 06/09/2025 07:05

(PLO)- Chỉ tính riêng với rau quả, 7 tháng đầu năm, nước ta chi hơn 353 triệu USD để nhập khẩu rau quả từ thị trường Mỹ, tăng tới 46,7% so với cùng kỳ.

Từ cuối tháng 7 tới nay, nhân viên cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại đường Quang Trung, phường An Hội Tây (TP.HCM) cho biết, táo, nho, cherry Mỹ... luôn nằm trong mặt hàng bán chạy bởi giá bán mềm hơn nhiều so với năm ngoái.

Chỉ tính riêng với cherry, loại quả này đang gây sốt tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu và siêu thị nhờ giá bán khá thấp, dao động dưới 350.000 đồng/kg. Thậm chí tại một số hệ thống bán lẻ lớn còn khuyến mãi với giá 189.000 đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Rau quả Mỹ về Việt Nam giá mềm

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, tính tới ngày 15-8, nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 1,5 tỷ USD, giảm gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đa số các thị trường đều giảm nhưng thị trường Mỹ vẫn giữ đà tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, 7 tháng đầu năm 2025, nước ta chi hơn 353 triệu USD để nhập khẩu rau quả từ Mỹ, tăng tới 46,7%. Nhờ vậy, thị phần rau quả của Mỹ ở Việt Nam tăng từ 19,6% trong năm ngoái lên hơn 24% trong 7 tháng đầu năm nay và giữ vững vị trí thứ 2 sau Trung Quốc (với 33,8% thị phần).

Một phần đáng kể trong đó đến từ cherry - loại trái cây đang dần trở nên "bình dân hóa" và ngày càng phổ biến trên bàn ăn của người Việt. Ngoài ra còn có táo, nho, cam, việt quất, các loại hạt, ngô, đậu tương, các loại thịt…

Ông Francis Lee, Trưởng đại diện Hiệp hội Táo bang Washington (Mỹ) tại Việt Nam nhìn nhận, lượng sản phẩm nông nghiệp Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam luôn có xu hướng tăng theo thời gian. Chỉ tính riêng với táo, bang Washington là "thủ phủ" của táo Mỹ và Việt Nam nhập khẩu từ nguồn này chiếm hơn 99%, vì thế táo Washington được xem là đại diện cho táo Mỹ.

Táo nhập khẩu từ Mỹ được bày bán tại siêu thị TP.HCM. Ảnh: HẠ QUYÊN

Kết thúc niên vụ 2024 (kéo dài từ tháng 9/2023 đến tháng 8/2024), Việt Nam đã nhập khẩu gần 2 triệu thùng táo Mỹ, tăng gần 50% so với niên vụ trước đó

Ngoài táo, sản lượng việt quất Mỹ xuất khẩu vào Việt Nam trong năm 2025 cũng tăng 30% so với cùng kỳ. Tương tự, với cherry, dù chưa có số liệu thống kê do vẫn đang vào giai đoạn thu hoạch cuối vụ, nhưng theo ông Francis Lee năm nay dự kiến tăng so với năm ngoái, vì cherry Mỹ năm nay được mùa.

“Điều này cũng thúc đẩy giá bán cherry tại Việt Nam tốt hơn mọi năm”- ông Francis Lee nói.

Việt Nam đã hạ thuế quan cho nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ

Cũng theo vị này, từ tháng 3-2025 Việt Nam đã hạ thuế quan cho nhiều hàng hóa và sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Trong đó, có mức 0% dành cho bắp (ngô) hạt, khô dầu đậu nành, Ethane và một số mặt hàng gỗ từ Mỹ kể từ 31-3; thuế cho anh đào ngọt (cherry) giảm từ 10% còn 5%, cho táo tươi giảm từ 8% còn 5%, cho nho khô từ 12% còn 5%, hạnh nhân cũng giảm từ 10% còn 5%...

Với mức thuế này, hàng Mỹ vào Việt Nam thuận lợi và có giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người Việt.

Bên cạnh đó, theo các số liệu công bố từ Việt Nam, nửa năm đầu 2025, ngoài trái cây thì các mặt hàng như linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu may mặc, thủy sản, bánh kẹo, ngũ cốc từ Mỹ nhập khẩu Việt Nam cũng có mức tăng trưởng ấn tượng.

Dù vậy, vị này cho biết, các nhà xuất nhập khẩu của hai nước vẫn đang chờ đợi thêm các quyết định về thuế suất mới nhất của Mỹ đối với hàng Việt cho từng mặt hàng, để từ đó họ có tính toán sản lượng và kế hoạch xuất - nhập khẩu trong tương lai.

Nông sản Mỹ tại siêu thị MM Mega Market. Ảnh: Hạ Quyên

Doanh nghiệp kỳ vọng hàng hóa tăng

Đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu nông sản nhìn nhận, hiện nay nông sản, đặc biệt là trái cây tươi như táo, cam, nho của Mỹ đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của người Việt.

Ngoài ra, việc cắt giảm một số rào cản kỹ thuật và giảm thuế quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho trái cây Mỹ vào Việt Nam ngày càng nhiều. “Hồi tháng 6 vừa qua, chúng tôi vinh dự được đi cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang làm việc 6 ngày tại các tiểu bang phía đông của Mỹ. Tại đây, các doanh nghiệp đã ký các biên bản thỏa thuận mua hàng hóa nông sản của Mỹ lên tới 3 tỉ USD gồm các mặt hàng như ngô, bã ngô, đậu nành, thịt… Với mặt hàng trái cây, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các nguồn trái cây nổi tiếng của Mỹ như táo, nho, cherry để phân phối tới người dùng Việt.

Không chỉ trái cây, thủy sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng mạnh 52%, lên hơn 40 triệu USD trong nửa năm đầu 2025, cho thấy nhu cầu cao của người tiêu dùng Việt với thực phẩm tươi sống chất lượng.

Ông Trần Văn Trường, Tổng giám đốc điều hành chuỗi Hải sản Hoàng Gia thông tin, nhờ chính sách thuế mới của Việt Nam đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ mà, lượng hàng có thể tăng 20-30%. Các sản phẩm chủ lực gồm tôm hùm Boston, sò điệp, ốc kèn, cua hoàng đế - những mặt hàng được đánh giá cao về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Hiện công ty của ông Trường cũng đã ký biên bản ghi nhớ với các nhà cung cấp lớn của Mỹ trong chuyến công tác cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam hồi tháng 6. Theo đó, Hải sản Hoàng Gia đã chuẩn bị kho bãi và hệ thống phân phối để đẩy mạnh nhập khẩu.

Ông cũng thừa nhận thị trường sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn, đặc biệt từ Canada - nơi tôm hùm đã chiếm thị phần lớn và Na Uy có thế mạnh về cá hồi, cua hoàng đế. Tuy nhiên, ông Trường tin rằng sự cạnh tranh là tích cực, bởi càng nhiều nguồn hàng thì người tiêu dùng Việt càng có thêm lựa chọn với mức giá dễ chịu hơn.

Với góc nhìn quan sát thị trường, ông Nguyễn Văn Mười cho biết, với những thay đổi về thuế nhập khẩu từ Mỹ, dự báo nông sản nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam sẽ tăng mạnh so với năm 2024. Nhìn theo hướng tích cực, ông Mười cho rằng người tiêu dùng Việt sẽ được thưởng thức các nông sản chất lượng cao từ Mỹ.

"Đây cũng là cơ hội để hàng hóa Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến và bảo quản, để cạnh tranh với các sản phẩm nông sản nhập khẩu"- ông Mười nói.

Nói thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam đề xuất rằng, Việt Nam cần tăng nhập khẩu trái cây từ Mỹ (hầu hết mặt hàng nhập từ Mỹ đều không cạnh tranh với hàng sản xuất nội địa) để giảm bớt thâm hụt thương mại giữa hai nước.

“Ví dụ như hạt dẻ cười nhập từ Mỹ sau đó chế biến xong, ta lại xuất trở lại thị trường Mỹ”- ông Bình nói.

Theo số liệu từ Tổng Lãnh sự Mỹ, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng từ vài trăm triệu USD cách đây 30 năm lên gần 150 tỷ USD/năm hiện nay.