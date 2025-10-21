Người dùng chật vật với hoàn tiền khi mua sắm online 21/10/2025 14:08

​(PLO)- 9 tháng đầu năm, phản ánh của người dân trong lĩnh vực thương mại điện tử phần lớn tập trung ở vấn đề hoàn tiền và giao hàng chậm...

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, 9 tháng đầu năm, đơn vị tiếp nhận 144 phản ánh của người tiêu dùng về thương mại điện tử. Trong đó, các khiếu nại về hoàn tiền chiếm tỉ lệ nhiều nhất.

​Nhiều khiếu nại của người dùng trong khâu hoàn tiền

​Cụ thể, có 31/144 đơn phản ánh của người dùng liên quan tới khâu hoàn tiền (chiếm 19%).

​Xếp thứ hai là khiếu nại về vấn đề khóa hoặc hạn chế tài khoản với 21 đơn (chiếm 13%). Tiếp đến là các sự cố liên quan đến giao hàng chậm, giao sai sản phẩm với 20 đơn (chiếm 12,5%).

​Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng phản ánh về hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không đúng mô tả với 11 đơn. Ngoài ra còn có 11 đơn khiếu nại về khó khăn trong bảo hành, đổi trả. 9 đơn khác liên quan đến dịch vụ tài chính và hình thức thanh toán “mua trước - trả sau” hoặc ví điện tử.

Phản ánh của người dân trong lĩnh vực thương mại điện tử phần lớn tập trung ở vấn đề hoàn tiền và giao hàng chậm... Ảnh minh họa: THU HÀ

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho rằng, 9 tháng đầu năm, các vấn đề về hoàn tiền, khóa tài khoản và giao hàng đã chiếm gần một nửa tổng số phản ánh. Điều này cho thấy rủi ro của người tiêu dùng tập trung nhiều ở giai đoạn sau giao dịch. Nó cũng phản ánh tác động rõ rệt từ sự phân hóa của thị trường thương mại điện tử thời gian qua.

​Theo đó, khi quy mô thị trường tăng mạnh nhưng tập trung vào một số nền tảng lớn, các điểm nghẽn dễ lan rộng. Các khâu như vận hành, hoàn tiền, quản lý tài khoản và giao nhận... khiến lượng phản ánh tăng mạnh và mang tính hệ thống hơn.

​Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhận định, đây là dấu hiệu quan trọng. Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần cùng nhìn nhận trách nhiệm trong xử lý sự việc. Các bên cũng cần củng cố năng lực, tính minh bạch sau bán hàng. Từ đó, đảm bảo quyền lợi người dùng trong môi trường trực tuyến.

​Cần đọc kỹ chính sách đổi - trả khi mua hàng online

​Để hạn chế tranh chấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng cần chọn gian hàng uy tín. Khách hàng cần đọc kỹ chính sách đổi trả, bảo hành, hoàn tiền. Người dùng cũng nên lưu giữ đầy đủ chứng từ, hóa đơn, hình ảnh giao dịch để làm căn cứ khi xảy ra sự cố.

​Khi dùng ví điện tử hoặc hình thức “mua trước - trả sau”, người tiêu dùng cần cân nhắc khả năng tài chính. Họ cần theo dõi thanh toán và các khoản phí để tránh nợ xấu. Nếu phát sinh sự cố, người dùng nên liên hệ sàn giao dịch và phản ánh qua hệ thống trực tuyến hoặc tổng đài của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để được hỗ trợ.

​Doanh nghiệp thương mại điện tử cũng được đề nghị tăng cường minh bạch thông tin. Doanh nghiệp cần công khai chính sách hoàn tiền, đổi trả, bảo hành. Đồng thời, doanh nghiệp phải xử lý khiếu nại nhanh, minh bạch để tăng niềm tin người tiêu dùng.

​Các nền tảng cần tăng cường quản lý khâu vận chuyển, phối hợp với đơn vị logistics để tránh giao hàng chậm, sai hoặc thất lạc. Bên cạnh đó, các nền tảng phải minh bạch điều kiện, chi phí và bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân trong các dịch vụ tài chính, thanh toán.