TP.HCM: Phát hiện hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc 19/01/2026 13:38

(PLO)- Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với đại diện UBND phường Hiệp Bình kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh thực phẩm đã phát hiện, thu giữ hơn 18 tấn lòng bò và thịt bò không rõ nguồn gốc, không có hồ sơ công bố chất lượng.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, ngày 14-1, Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với đại diện UBND phường Hiệp Bình kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh thực phẩm.

​Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 17.461 kg lòng bò, 1.320 kg thịt bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ và không có hồ sơ công bố chất lượng.

​Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 749 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.

​Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, vấn nạn hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe cộng đồng mà còn làm mất niềm tin thị trường, gây cạnh tranh không lành mạnh.

​Các hình thức vi phạm là "ba không": không nguồn gốc, không hóa đơn, không nhãn mác.

​Đối với thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thường được sản xuất, tiêu thụ nhỏ lẻ. Các đối tượng thường cất giấu hàng trong nhà trọ, nhà ở, kho lạnh cho thuê không địa chỉ cố định. Thủ đoạn này khiến công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc thường được sản xuất, tiêu thụ nhỏ lẻ. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM.

Đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh. Việc đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ là nhiệm vụ phức tạp, lâu dài. Do đó, công tác này đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp ngành và sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Ngoài việc tăng cường kiểm tra đột xuất, phối hợp giữa các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Người tiêu dùng cần được trang bị kiến thức để cảnh giác với sản phẩm giá rẻ bất thường, không nhãn mác đồng thời khuyến khích người dân ưu tiên mua hàng ở siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc nơi có chứng nhận an toàn thực phẩm.

Hiện nay, nhà nước đang xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung. Công cụ này giúp minh bạch hóa thông tin,, giúp người dân tự tra cứu và tham gia vào quá trình giám sát thị trường.

Đây cũng là động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành thực phẩm. Hệ thống này sẽ tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính.