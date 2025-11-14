Thịt heo nhập khẩu tăng 158%, người chăn nuôi trong nước lao đao 14/11/2025 06:45

(PLO)- Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, nếu tình trạng thịt heo nhập khẩu tiếp tục kéo dài, người chăn nuôi nông hộ khó tồn tại.

Ngày 13-11, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, sản lượng heo về chợ gần đây đạt khoảng 5.600 con, trong đó số lượng heo nhỏ khoảng 321 con. Đáng chú ý, giá heo hơi tại các trang trại nông hộ chỉ 50.000 đồng/kg. Do đó, giá heo mảnh loại 1 về chợ là 60.000 đồng/kg, loại 2 giá 52.000 đồng/kg.

Thịt heo các loại như cốt lết 60.000 đồng/kg, ba rọi 105.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg.

Các doanh nghiệp cho rằng lượng heo nhỏ vẫn về chợ đầu mối do ảnh hưởng lũ lụt ở một số vùng. Người chăn nuôi lo lắng nên bán “chạy dịch”, điều này kéo giá heo hơi thị trường giảm mạnh.

Thông tin về giá heo hơi, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết hiện nay giá heo hơi tại Đồng Nai chỉ khoảng 48.000 đồng/kg (áp dụng cho heo chuẩn). Nếu heo hơi nặng 1,5-1,6 tạ, giá chỉ 42.000-43.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng đang mua thịt heo tại chợ. Ảnh: TÚ UYÊN

Lý giải điều này, ông Đoán cho rằng số liệu Cục Hải quan cho thấy riêng trong quý III-2025, sản lượng thịt heo nhập khẩu của Việt Nam (75,2 ngàn tấn) tăng 158,3% về lượng so với quý III-2024.

Bên cạnh đó, giá heo nhập khẩu chỉ bằng 1/2 và 2/3 tùy loại so với thịt heo trong nước khiến giá heo hơi trong nước giảm mạnh. Ngoài ra, dù cơ quan chức năng và người chăn nuôi dự báo nguồn cung heo hơi thiếu hụt sau ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi (tháng 7 và 8-2024), lũ lụt gần đây nhưng các doanh nghiệp lớn sản xuất quy mô công nghiệp vẫn đảm bảo an toàn sinh học nên nguồn cung vẫn dồi dào.

Bên cạnh đó, một số người chăn nuôi vẫn tiếp tục giữ đàn chờ đến thời điểm này để bán với giá cao hơn.

Tuy nhiên, hiện nay giá heo hơi giảm mạnh và heo quá trọng lượng (từ 150 kg, thậm chí 200 kg) lại được bán ra thị trường. Điều này dẫn đến nguồn cung tăng, khiến heo hơi tiếp tục rớt giá.

Ví dụ, thị trường tiêu thụ 1.000 con heo loại 1/ngày, tương đương 100 tấn. Nhưng hiện nay, 1.000 con heo loại 2 (quá lứa) được đưa ra thị trường, tương đương 150-200 tấn. Điều này khiến cung vượt cầu, thị trường ảm đạm và ế ẩm hơn.

Các doanh nghiệp trong ngành chia sẻ thêm: Năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, giá heo hơi tại một số vùng chăn nuôi đã xuống 40.000 đồng/kg. Do đó, giá heo hơi hiện nay (48.000 đồng/kg) vẫn chưa phải là mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, việc giá heo hơi đã “chạm đáy” hay chưa còn tùy thuộc vào quy mô trang trại. Chẳng hạn, những trang trại phải nhập khẩu con giống, thức ăn chăn nuôi... thì giá thành sản xuất tối thiểu 58.000-60.000 đồng/kg. Vì vậy, với giá heo hơi 48.000 đồng/kg, người chăn nuôi đang lỗ tối thiểu 1.000.000 đồng/con (với điều kiện đàn heo không bị dịch bệnh).

Theo ông Đoán: "Việt Nam đã hội nhập quốc tế, về vấn đề nhập khẩu thịt heo chúng tôi đề xuất cơ quan quản lý cần đánh giá đúng thị trường, xem xét lượng nhập khẩu phù hợp".

Ông Đoán kiến nghị việc này nhằm cứu người chăn nuôi. Nếu tình trạng thịt heo nhập khẩu tiếp tục kéo dài, người chăn nuôi nông hộ khó tồn tại. Khi đó, thị trường thịt heo sẽ thuộc về các doanh nghiệp lớn, gây hệ quả an sinh xã hội không nhỏ.