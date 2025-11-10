Giá thịt heo bình ổn tại TP.HCM tiếp tục giảm đến 15.000 đồng/kg 10/11/2025 18:07

(PLO)- Theo Sở Tài Chính TP.HCM, sau khi điều chỉnh, giá thịt heo bình ổn đảm bảo thấp hơn giá bình quân thị trường từ 5% trở lên.

Ngày 10-11, Sở Tài chính TP.HCM cho biết căn cứ quyết định của UBND TP.HCM về việc điều chỉnh Quy chế triển khai Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố, giá bình ổn thị trường được điều chỉnh khi giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào giảm hơn 3% so với lần công bố liền kề.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ và theo dõi tình hình biến động giá nguyên liệu heo hơi và giá bán lẻ trên thị trường, sở đề nghị các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường rà soát lại mức giá heo hơi đầu vào và đề xuất mức giá cụ thể.

Sau khi Tổ Công tác Chương trình Bình ổn thị trường họp với các doanh nghiệp, các bên đã thống nhất mức giá điều chỉnh giảm từ 2.000-15.000 đồng/kg tùy mặt hàng thịt heo và tùy doanh nghiệp.

Mức giá này đảm bảo thấp hơn giá bình quân thị trường từ 5% trở lên.

Cụ thể, thịt nạc (vai, đùi) của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, từ 163.000 đồng giảm còn 155.000 đồng/kg; thịt cốt lết từ 150.000 đồng giảm còn 137.000 đồng/kg.

Thịt cốt lết của Tập đoàn Central Retail từ 147.000 đồng giảm còn 137.000 đồng.

Thịt heo bình ổn tiếp tục giảm giá mạnh. Ảnh: TÚ UYÊN

Xương đuôi heo của Saigon Co.op, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Vissan từ 105.000 đồng/kg giảm còn 92.000 đồng/kg; chân giò từ 125.000 đồng giảm còn 110.000 đồng/kg.

Xương bộ heo của Vissan, Saigon Co.op giảm giá mạnh nhất từ 80.000 đồng/kg giảm còn 65.000 đồng/kg.

Sườn già của Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam Chi nhánh 3 tại Đồng Nai từ 176.000 đồng giảm còn 168.000 đồng/kg; thịt cốt lết từ 139.000 đồng giảm còn 137.000 đồng/kg/

Thịt vai của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Vissan, Saigon Co.op từ 147.000 đồng giảm còn 132.000 đồng/kg

Trước đó, ngày 9-8, giá thịt heo bình ổn thị trường đã được điều chỉnh giảm từ 1.000-10.000 đồng/kg tùy mặt hàng và tùy doanh nghiệp. Đồng thời sau điều chỉnh, giá thịt heo bình ổn đảm bảo thấp hơn giá bình quân thị trường từ 5% trở lên.

Theo Cục Thống kê, chăn nuôi heo đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, song tốc độ hồi phục chậm.

Một số địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ và khuyến khích doanh nghiệp mở rộng quy mô để cung ứng nguồn thịt ra thị trường những tháng cuối năm.