8 tháng đầu năm, Việt Nam chi 274,78 triệu USD nhập khẩu thịt heo đông lạnh

(PLO)- Theo Cục Xuất Nhập khẩu, tám tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 102,1 ngàn tấn thịt heo đông lạnh với trị giá 274,78 triệu USD, tăng 66,7% về lượng so với cùng kỳ năm 2024.

Tại thị trường trong nước, tháng 9 ghi nhận giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm so với tháng trước, dao động trong khoảng 56.000 - 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó ở thị trường xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn thông tin Cục Hải quan trong tám tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 14,92 ngàn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 78,44 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu giảm 0,8% nhưng trị giá lại tăng 19,7%.

Việt Nam đã xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tới 29 thị trường. Trong đó, Hồng Kông (Trung Quốc) là thị trường lớn nhất, chiếm 45,99% về lượng và 59,66% về trị giá trong tổng xuất khẩu của cả nước với 6,86 ngàn tấn, trị giá 46,8 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng 0,8% và trị giá tăng 14,9%. Việt Nam vẫn xuất khẩu chủ yếu thịt heo sữa nguyên con đông lạnh và thịt heo nguyên con đông lạnh sang thị trường này.

Ở chiều ngược lại, trong tám tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 623,6 ngàn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,26 tỉ USD. Lượng nhập khẩu tăng 11,9% và trị giá tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam.

Heo đông lạnh bày bán ở siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, trong tám tháng đầu năm, Việt Nam tăng nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ nhiều thị trường trong như Nga, Hoa Kỳ, Braxin, Ý, Pháp…

Các chủng loại thịt Việt Nam chủ yếu nhập khẩu gồm thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm, heo, bò, trâu đông lạnh; thịt trâu tươi đông lạnh.

Riêng thịt heo đông lạnh, trong tám tháng đầu năm nay Việt Nam nhập khẩu 102,1 ngàn tấn, với trị giá 274,78 triệu USD, tăng 66,7% về lượng và tăng 95,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá trung bình nhập khẩu thịt heo đông lạnh về Việt Nam ở mức 2.688 USD/tấn, tăng 17,17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tám tháng năm 2025, Nga tiếp tục là thị trường cung cấp thịt heo đông lạnh lớn nhất, chiếm 46,28% tổng lượng thịt heo nhập khẩu của cả nước.