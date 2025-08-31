Giá heo hơi liên tục giảm mạnh 31/08/2025 07:06

(PLO)-Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, do ảnh hưởng dịch tả heo Châu Phi, giá heo hơi trong vài tuần qua tiếp tục giảm mạnh, heo trọng lượng lớn (130-140kg) giá chỉ còn khoảng 50.000 đồng/kg.

Ngày 30-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các chợ truyền thống tại TP.HCM ghi nhận sức mua không mấy sôi động, các quầy hàng khá vắng khách, đặc biệt là thịt heo, giá cả tại chợ gần như không biến động so với ngày thường.

Trái ngược với cảnh vắng vẻ tại chợ, thị trường heo hơi lại đang trong một “cơn bão” giá khi người chăn nuôi buộc phải bán tháo vì lo ngại dịch bệnh.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá heo hơi trong vài tuần qua tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, heo trọng lượng lớn (130-140kg) giá chỉ còn khoảng 50.000 đồng/kg, trong khi heo 110-120kg cũng chỉ được thu mua với giá từ 52.000-55.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá heo hơi tiếp tục giảm, ông Đoán cho biết do lo ngại dịch tả heo châu Phi ở các tỉnh phía Bắc lan rộng, nhiều người chăn nuôi đã ồ ạt đẩy heo vào thị trường phía Nam, gây ra tình trạng cung vượt cầu.

“Đàn heo là cả khối tài sản, nếu dịch tràn đến trang trại người chăn nuôi sẽ trắng tay. Vì vậy, người chăn nuôi buộc phải bán bằng mọi giá,” ông Đoán nói.

Tình trạng này cũng dẫn đến việc nhiều người chăn nuôi heo vỗ béo không kịp bán, khiến heo đạt trọng lượng rất lớn, từ 130kg đến 160kg, và phải chấp nhận bán với giá chỉ hơn 40.000 đồng/kg.

Khách hàng mua thịt heo tại siêu thị

Với mức giá heo hơi hiện nay, ông Đoán nhận định những hộ chủ động được con giống chỉ có thể hòa vốn hoặc lỗ nhẹ. Trong khi đó, những hộ phải mua con giống với giá gần 3 triệu đồng/con chắc chắn đang chịu lỗ nặng, khi tổng chi phí sản xuất đã lên đến 65.000 - 70.000 đồng/kg.

Theo ông Đoán, có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường. Giá heo hơi khu vực Đông Nam Bộ thường tham chiếu theo mức giá do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài công bố.

“Hiện tại, một công ty lớn niêm yết giá 61.000 đồng/kg nhưng lại đưa ra chương trình khuyến mãi 4.000 đồng, tức giá bán thực tế là 57.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thương lái lại viện lý do thị trường ế ẩm, dịch bệnh để ép giá người nông dân xuống mức thấp hơn nhiều. Nhưng khi công ty này chỉ cần công bố tăng giá 1.000 đồng, lập tức giá thị trường sẽ tăng theo, thậm chí cao hơn”- ông Đoán nói.

Về tình hình tiêu thụ, một số doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi heo, vừa qua các thông tin cơ quan chức năng phát hiện heo nhiễm bệnh chuẩn bị đưa ra thị trường cũng khiến người tiêu dùng lo lắng, hạn chế tiêu thụ thịt heo, làm sức mua chung sụt giảm. Đây cũng là một lý do khiến thương lái tiếp tục ép giá người chăn nuôi.

Trong khi thị trường nội địa biến động, số liệu từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu trong bảy tháng đầu năm 2025 đang tăng mạnh, đạt 534,8 ngàn tấn, trị giá 1,06 tỉ USD, tăng 11% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, riêng mặt hàng thịt heo, lượng nhập khẩu đạt 86,1 ngàn tấn, trị giá 230,76 triệu USD, tăng tới 68,7% về lượng và 98,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá nhập khẩu thịt heo đông lạnh trung bình về Việt Nam ở mức 2.676 USD/tấn, tăng 17,78% so với cùng kỳ. Nga và Brazil hiện là hai thị trường cung cấp thịt heo lớn nhất cho Việt Nam.