Quảng Ngãi sắp có dự án cảng, trạm và kho LNG gần 3.800 tỉ đồng 16/01/2026 15:35

Ngày 16-1-2026, trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết UBND tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể đối với đề xuất của nhà đầu tư về dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất.

Theo đề xuất, dự án sử dụng diện tích đất khoảng 19 ha, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Dự án tập trung sản xuất, kinh doanh khí thiên nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện thương mại và hơi nước từ hệ thống đồng phát.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp khí LNG cho các dự án đã, đang và sẽ triển khai tại Khu kinh tế Dung Quất cũng như các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh cho biết, từ tháng 8-2025, nhà đầu tư là Công ty TNHH Hải Linh đã tiến hành khảo sát, làm việc về ý tưởng đầu tư dự án.

Đồng thời, doanh nghiệp đã thành lập Công ty CP Năng Lượng Vạn Tường tại Quảng Ngãi nhằm thuận lợi cho việc triển khai các thủ tục liên quan.

Theo đánh giá, đây là nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, kho vận và năng lượng, đặc biệt là kinh doanh khí LNG.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, địa phương hoan nghênh và ủng hộ nhà đầu tư đến tìm hiểu, xây dựng kế hoạch triển khai dự án.

Việc đề xuất đầu tư dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng mới và năng lượng sạch.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án theo kế hoạch.