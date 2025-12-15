Bất ngờ với diễn biến giá vàng trong nước 15/12/2025 08:47

(PLO)- Trái ngược với chuỗi 5 phiên tăng giá liên tục của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước bước vào phiên giao dịch đầu tuần trong trạng thái “đóng băng” không thay đổi so với cuối tuần trước.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 15-12, giá vàng miếng được Công ty SJC giữ nguyên ở mức 154,3 – 156,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Cụ thể, Công ty Mi Hồng neo giá bán đối với vàng miếng ở mức 156,3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên gần nhất, và cộng thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua. Động thái này đã giúp chênh lệch giữa hai chiều mua – bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng rút ngắn xuống còn 1,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó tại các doanh nghiệp như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Phú Nhuận khoảng cách này đang là 2 triệu đồng/lượng với giá mua - bán vàng miếng cùng ở mức 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần qua.

Giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên trong khi giá vàng thế giới đang có chuỗi phiên tăng thứ 5 liên tiếp. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn 9999 lại được niêm yết khác nhau. Nếu tại Mi Hồng, vàng nhẫn được niêm yết ngang bằng với vàng miếng SJC, tại Phú Nhuận, Phú Quý giá vàng nhẫn tròn trơn được giao dịch ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải có giá là 152,3 – 155,3 triệu đồng/lượng. Tức là chênh lệch giữa giá mua – bán vàng nhẫn kéo rộng từ 1,3 triệu đồng/lượng, cho đến 3 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng thêm gần 16 USD/ounce, lên 4.314 USD/ounce. Theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới quy đổi hiện tương đương hơn 137 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm nay và đang ghi nhận mức tăng hằng năm tốt nhất kể từ năm 1979.

Khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới đã khiến nhu cầu mua trang sức sụt giảm, nhưng lại thổi bùng làn sóng đầu tư vàng thỏi, vàng xu tại Ấn Độ. Theo ông Sachin Jain, Giám đốc điều hành Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) tại Ấn Độ, các nhà đầu tư nước này đã chi kỷ lục 10 tỉ USD để mua vàng thỏi và tiền xu trong quý 3 năm nay, bất chấp giá kim loại quý ở vùng cao nhất lịch sử.

Ông Jain cho biết vàng đang ngày càng được coi là một tài sản đầu tư chủ đạo, khi ngay cả những nhà đầu tư trước đây ít tiếp xúc với vàng cũng bắt đầu gia tăng tỉ trọng vàng trong danh mục để đa dạng hóa rủi ro.

Số liệu của WGC cho thấy, nhu cầu đầu tư vàng tại Ấn Độ, thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới đã ghi nhận mức tăng 20% về lượng trong quý 3, đạt 91,6 tấn, nhưng tăng tới 67% về giá trị, lên 10,2 tỉ USD. Ngược lại, tổng nhu cầu vàng giảm 16%, xuống 209,4 tấn, chủ yếu do nhu cầu trang sức sụt giảm mạnh 31% khi giá vàng leo thang.

WGC dự báo nhu cầu vàng trong quý 4 năm nay sẽ vượt quý 3 nhờ mùa lễ hội và cưới hỏi, song tổng nhu cầu vàng vật chất của cả năm 2025 nhiều khả năng chỉ đạt 600–700 tấn và là mức thấp nhất kể từ năm 2020 và giảm sâu so với 802,8 tấn của năm 2024.