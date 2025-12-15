Giá trứng, thịt, ớt... bất ngờ tăng mạnh do đâu? 15/12/2025 15:21

​(PLO)- Giá trứng, thịt và nhiều mặt hàng thiết yếu tại TP.HCM đồng loạt tăng khiến người tiêu dùng chật vật, trong khi người bán cũng không dám tăng giá mạnh vì sợ ế khách.

Khi rau xanh vừa giảm, người tiêu dùng tại TP.HCM lại phải “chật vật” vì giá bán lẻ của trứng, thịt và một số gia vị như hành, ớt đang trên đà tăng cao.

Giá thịt, trứng tăng

Chị Nghiêm Thu Huyền, người tiêu dùng tại TP.HCM cho biết, giá trứng gà ta tăng từ 35.000 đồng/chục lên 37.000 đồng/chục, chỉ sau gần 2 tháng. Không chỉ thế, giá thịt heo bán lẻ cũng tăng từ 80.000 đồng lên 100.000 đồng/kg đối với thịt mông, thịt vai.

“Tưởng rằng đi chợ muộn thì thịt cá cũng sẽ rẻ hơn đôi chút, nhưng không phải vậy. Người bán cho biết, giá thịt đã tăng ít nhất 10.000 đồng/kg tùy loại nhưng họ vẫn kiềm giá hơn 3 tuần nay, nên dù là chợ muộn cũng không thể giảm”- chị Huyền nói.

Ngoài giá trứng, chị Huyền còn thông tin, giá ớt đỏ đã tăng từ 100.000 đồng/kg lên 170.000 đồng/kg, cà chua vẫn neo mức 45.000 - 55.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các chợ Phạm Văn Bạch, chợ Thạch Đà (Gò Vấp cũ)… cũng cho thấy nhiều mặt hàng thiết yếu như thịt, trứng, một số loại rau như cà chua, ớt, hành tăng khiến người tiêu dùng trở nên dè dặt trong mỗi lần mua sắm.

Theo đó, nhiều loại trứng tại TP.HCM có giá trên 45.000 đồng/chục, những quả nhỏ hơn cũng từ 34.000 – 38.000 đồng. Đơn cử trứng gà công nghiệp và gà ta từ 34.000 – 40.000 đồng/chục, tùy kích cỡ và loại, trứng gà hai lòng giá 45.000 đồng/chục, còn trứng vịt từ 36.000 - 38.000 đồng/chục. Một số loại trứng gà và trứng vịt bị nứt, vỡ giá bán cũng từ 30.000 - 32.000 đồng/chục, tùy loại.

Người bán cho biết, so với hồi giữa năm 2025- thời điểm rớt giá, giá trứng đã tăng hơn 2,5 lần.

Giá trứng gà đã tăng gấp 2,5 lần so với hồi giữa năm. Ảnh: THU HÀ

Trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, giá trứng cũng tăng hơn so với hồi đầu tháng 11. Đơn cử trứng vịt và trứng gà ta V.Food có giá lần lượt là 38.900 đồng và 44.000 đồng/vỉ, trứng gà ác Ba Huân 45.700 đồng/vỉ, trứng gà thảo mộc San Hà 35.000 đồng/vỉ, trứng gà Happy Egg 36.000 đồng…

Không chỉ mặt hàng trứng, giá heo hơi những ngày gần đây liên tục thay đổi, khiến giá bán lẻ cũng nhích dần. Báo cáo nhanh từ Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, so với đầu tuần trước, giá thịt heo về chợ trong ngày 15-12 đã tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg tùy loại.

Số liệu chỉ ra, ngày 15-12, số lượng heo mảnh về chợ đạt hơn 5.100 con, giảm 615 con so với ngày 8-12. Trong đó giá heo mảnh loại 1 bán ra 78.000 đồng/kg, tăng 7 ngàn so với tuần trước. Giá heo mảnh loại 2 là 72.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng so với ngày 8-12.

Giá thịt heo tại các chợ truyền thống đã tăng hơn so với 2 tháng trước đó. Ảnh: THU HÀ

Giá đùi rọ 75.000 đồng/kg, sườn non là 135.000 đồng/kg, cốt lết 78.000 đồng/kg, ba rọi 115.000 đồng/kg..., tăng xấp xỉ 5.000 đồng/mỗi loại so với hồi đầu tuần trước.

Tại chợ truyền thống, người bán cũng cho biết, giá heo mảnh đã tăng hơn 2 tuần nay, tuy nhiên giá bán vẫn giữ nguyên vì sức mua chậm. Theo đó giá thịt đùi, vai... lấy từ các lò mổ, được bán đồng giá 100.000 đồng/kg, thịt ba rọi 130.000 - 150.000 đồng/kg, sườn non 150.000 - 170.000 đồng/kg...

Tăng giá do nhiều yếu tố

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, giá trứng duy trì mức thấp trong nhiều tháng khiến người nuôi lỗ kéo dài. Nhiều trang trại phải giảm đàn hoặc treo chuồng, cạnh đó mưa lũ tại nhiều tỉnh làm thiệt hại chuồng trại, buộc một số hộ bán gà đẻ làm gà thịt để hạn chế rủi ro. Hiệp hội cho rằng, những nguyên nhân trên, từ việc giảm đàn đến thiệt hại do mưa lũ, đã khiến giá trứng tăng mạnh.

Tương tự, đối với giá bán thịt heo đang tăng cao, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho rằng, đến từ nhiều yếu tố. Trong đó nguồn cung heo giảm do dịch tả heo châu Phi và bão lũ cùng với chi phí chăn nuôi như giống, thức ăn đều tăng, đã khiến cho giá thịt heo bán lẻ có nhiều điều chỉnh.

Báo cáo tình hình sản xuất và thị trường nông lâm sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, trong 11 tháng năm 2025, cả nước đã phải tiêu hủy hơn 1,23 triệu con heo do dịch tả heo châu Phi.

Về dự báo giá Tết Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai nhận định, giá thịt có thể tăng, song không quá cao, do mãi lực từ người dân còn chậm, nếu thịt tăng quá mạnh sẽ gây áp lực lớn cho cả người bán và người mua.