Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố 32 dịch vụ công trực tuyến 15/12/2025 14:54

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước chính thức vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung, cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, giúp doanh nghiệp và người dân nộp hồ sơ thuận tiện, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Ngày 15-12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của NHNN và chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (DVCTT) liên quan đến doanh nghiệp và có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

​Từ thời điểm này, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc qua bưu chính, tùy theo nhu cầu thực tế.

Người dân tìm hiểu về dịch vụ công. Ảnh: Viết Thịnh

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của NHNN được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, từng bước số hóa toàn diện quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

Trong quá trình vận hành, NHNN sẽ tiếp tục tổng hợp nhu cầu để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ. Mục tiêu nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số.