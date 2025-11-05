Truy vết giao dịch công chứng điều tra vụ 'chạy án' chiếm đoạt 12 tỉ đồng 05/11/2025 13:02

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ “chạy án” chiếm đoạt 12 tỉ đồng.

Công an Hà Nội đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phối hợp cung cấp thông tin điều tra vụ "chạy án". Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị phối hợp phục vụ xác minh nguồn tin về tội phạm.

Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp chuyển công văn nói trên đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để rà soát các giao dịch được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Văn bản phúc đáp, tài liệu kèm theo (nếu có) gửi về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 02 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, xác định hai cá nhân là NVM, ngụ xã Nội Bài, Hà Nội và bà VTH, ngụ phường Tương Mai, Hà Nội bị công dân tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 12 tỉ đồng dưới hình thức nhận tiền để “chạy án” xảy ra tháng 12-2024.

Sau khi có quyết định phân công phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có công văn gởi Sở Tư pháp các tỉnh, thành đề nghị rà soát, cung cấp thông tin như đã nêu.