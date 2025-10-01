Người dân vui mừng sử dụng 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình 01/10/2025 15:46

(PLO)- Từ ngày 1-10, 25 dịch vụ công thiết yếu sẽ chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; người dân phấn khởi vì thủ tục nhanh gọn, không còn rườm rà giấy tờ.

Hôm nay (1-10), các trung tâm phục vụ hành chính công trên cả nước đã chính thức ngừng tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Nội dung này được thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Tiện lợi và tiết kiệm thời gian

Theo ghi nhận của PV tại một số trung tâm phục vụ hành chính công tại TP.HCM, ban đầu nhiều người có tâm lý lo ngại khi nghe đến “hồ sơ trực tuyến”, nhất là người ít sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, khi được trải nghiệm thực tế, đa số đều thấy tiện lợi.

Người dân được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: HUỲNH THƠ



Anh Lê Tuấn (ngụ xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) vừa đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Dù mang theo cả xấp hồ sơ giấy tờ cá nhân nhưng anh không cần sử dụng đến bởi đã được hướng dẫn nộp hồ sơ ngay trên điện thoại.

Cam kết đồng hành và hỗ trợ người dân Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Diên Hồng, cho biết để hỗ trợ người dân, Trung tâm đã bố trí ba máy tính có kết nối mạng tại bàn hướng dẫn (một máy công chức hỗ trợ, hai máy cho dân thực hành), phối hợp với nhân viên bưu điện, và cử cán bộ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp trên điện thoại thông minh của người dân. ​Đặc biệt, cơ quan sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy cho các thủ tục đã thông báo, yêu cầu người dân bắt buộc phải nộp trực tuyến. Tuy nhiên, ông Giang cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ người dân cho đến khi quen với cách làm mới.

“Thao tác nhanh gọn, chỉ mất vài phút là tôi hoàn tất. Không phải chạy đi photo giấy tờ, không lo thiếu sót giấy tờ rồi phải đi lại nhiều lần” - anh Tuấn chia sẻ.

Anh hào hứng cho biết rằng sắp tới làm khai sinh cho con, anh còn có thể ngồi ở nhà thực hiện mà không cần tới phường, có thời gian phụ vợ chăm con.

Câu chuyện của bà Phạm Thị Thu Hồng (67 tuổi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cũng tương tự. Bà Hồng đến trung tâm để làm thủ tục đăng ký khai tử cho chồng. Bà cho biết lần này bà được hướng dẫn thao tác trực tuyến ngay tại máy tính được bố trí sẵn, khác hẳn những lần làm các dịch vụ khác trước đây.

“Tôi nhanh chóng vượt qua bỡ ngỡ ban đầu bởi được chỉ dẫn từng bước rất tận tình. Tôi thấy nhanh hơn nhiều so với việc cầm hồ sơ giấy lên nộp. Ở tuổi tôi, được hỗ trợ như vậy thật sự đáng giá” - bà Hồng tâm sự.

Bà Nguyễn Thế Hạnh (69 tuổi, phường Diên Hồng, TP.HCM) thì bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương chuyển đổi số. "Bây giờ chỉ cần thao tác trực tuyến, rất tiết kiệm thời gian. Người không quen thao tác công nghệ như tôi thì được hướng dẫn, nên tôi nghĩ ai cũng có thể làm được” - bà Hạnh cho biết.

Trung tâm hành chính công sẵn sàng hỗ trợ người dân

Bà Dương Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cầu Kiệu, cho biết trong 25 dịch vụ công trực tuyến bắt buộc từ ngày 1-10, trung tâm hiện đang triển khai cho các thủ tục như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; liên thông khai sinh - thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Theo bà Ngọc, để người dân dễ tiếp cận, trung tâm đã xây dựng các video hướng dẫn, đồng thời bố trí công chức trực tiếp hỗ trợ. Trung tâm cũng bố trí máy tính tại nơi tiếp nhận để phục vụ những người chưa quen thao tác.

Trung tâm bố trí máy tính, cán bộ hỗ trợ để người dân làm thủ tục trực tuyến. Ảnh: HUỲNH THƠ

Từ khi vận hành trung tâm, phường đã tổ chức nhiều đợt tập huấn; ban đầu là đoàn viên thanh niên, nay thêm lực lượng dân quân. Tất cả được đào tạo để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả nhất.

“Từ ngày 1-10, các dịch vụ công thiết yếu đều được thực hiện trực tuyến. Người dân có thể ngồi tại nhà vẫn nộp được hồ sơ cho cơ quan chức năng” - bà Ngọc nhấn mạnh.

Thực tế, theo bà Ngọc, giới trẻ thực hiện thủ tục trực tuyến khá thuận lợi; từ lập hồ sơ, thanh toán trực tuyến đến theo dõi kết quả đều nhanh chóng. Đối với người cao tuổi, trung tâm luôn cử người trực tiếp hướng dẫn.

“Ngay cả với thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, trước đây người dân phải đến trực tiếp thì nay có thể kê khai trực tuyến mọi lúc, kể cả cuối tuần. Cơ quan chức năng sẽ xử lý hồ sơ dựa trên dữ liệu đã có sẵn, nhờ đó rút ngắn thời gian và thuận tiện hơn rất nhiều cho dân” - bà Ngọc nói.

Bà Ngọc cũng thừa nhận trong quá trình triển khai, hệ thống thông tin một cửa đôi lúc còn quá tải vào giờ cao điểm, tuy nhiên vẫn đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ, phục vụ người dân kịp thời.