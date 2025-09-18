Hơn 40.000 trẻ em tại TP.HCM chưa được đăng ký cư trú 18/09/2025 18:37

(PLO)- Qua công tác kiểm tra, quản lý cư trú, Phòng PC06, Công an TP.HCM ghi nhận sau sáp nhập TP có hơn 40.000 trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chiều 18-9, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, đã có thông tin về tình trạng người dân chậm đăng ký cư trú cho trẻ em trên địa bàn TP.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết qua công tác kiểm tra, quản lý cư trú cũng như đợt phát quà cho người dân dịp Tết Độc lập vừa qua, Phòng PC06 ghi nhận sau sáp nhập TP.HCM có hơn 40.000 trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Việc này Công an TP đang phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan phối hợp xử lý, khắc phục” - bà Lãnh nói và nhấn mạnh đây là việc TP.HCM rất quan tâm.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng PC06, thông tin tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lý giải nguyên nhân, Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết theo Nghị định 62 quy định một số điều về Luật Cư trú đã bãi bỏ về thời hạn phải đăng ký cư trú cho trẻ em mới sinh, dẫn đến người dân chậm đăng ký cư trú cho trẻ. Nguyên nhân khác là một số người dân lao động ít tiếp cận thông tin tuyên truyền nên chưa thấy rõ tầm quan trọng của việc đăng ký cư trú, một số khác thì tưởng nhầm đăng ký khai sinh là đương nhiên được đăng ký cư trú…

Để khắc phục, tháng 11-2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154 có hiệu lực từ 10-1-2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Nghị định này có nhiều tháo gỡ, tạo điều kiện cho trẻ em được đăng ký thường trú theo cha mẹ. Đồng thời quy định đăng ký thường trú lần đầu thì cơ quan đăng ký cư trú không phải kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và điều kiện cư trú.

“Đặc biệt pháp luật cũng quy định thời hạn 60 ngày từ ngày đăng ký khai sinh là phải đăng ký cư trú, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt 500.000 - 1 triệu đồng” - bà nêu rõ.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh khẳng định thời gian tới Công an TP.HCM sẽ tiếp tục trao đổi với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền nội dung này để người dân nắm rõ và thực hiện.