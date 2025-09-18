Đảng ủy Chính phủ quán triệt chỉ thị của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng 18/09/2025 15:13

(PLO)- Đảng ủy Chính phủ đã tiếp nhận 40 ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc.

Sáng 18-9, Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong giai đoạn mới với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu của các đảng uỷ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ cho biết, tại Hội nghị này, các đại biểu sẽ nghe các nội dung mới, trọng tâm, cốt lõi của Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương.

Trong đó có quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, xác định hệ thống tổ chức đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và cấp Trung ương. Bỏ quy định về tổ chức đảng cấp huyện gồm: huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, quy định Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện Quy định số 294 thi hành Điều lệ Đảng đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc nghiên cứu, để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị của Đảng; những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục, nghiệp vụ để cụ thể hóa những quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ việc đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, hình thức sinh hoạt của chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với từng loại hình của chi bộ và tổ chức đảng.

Theo ông Nguyễn Đức Phong, các nội dung quán triệt, triển khai, thực hiện này là những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm trang bị những vấn đề mới về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu ở trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị, ông Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 294-QĐ/TW ngày 6-5-2025 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng; trình bày các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TW ngày 9-6-2025 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự hội nghị lắng nghe, tập trung tiếp thu những nội dung báo cáo viên truyền đạt nhằm thống nhất cao về nhận thức và tổ chức thực hiện, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ cho biết, Đảng ủy Chính phủ đã tiếp nhận 40 ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc, trong đó có một số vấn đề lớn cần làm rõ, các ý kiến sẽ được tổng hợp, trao đổi, thảo luận...

Ông Chu Đình Động đánh giá cao sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, đảng viên trong quá trình quán triệt, triển khai các quy định mới.

"Đây là một nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi sự khẩn trương và quyết liệt trong thời gian ngắn, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước", ông Chu Đình Động nhấn mạnh.