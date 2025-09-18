Kiều bào tin tưởng đất nước sẽ có cơ hội bứt phá mạnh mẽ 18/09/2025 07:00

(PLO)- Kiều bào khẳng định khi lòng yêu nước, khát vọng cống hiến được khơi dậy đúng cách, đó sẽ là động lực lớn nhất đưa đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng vươn lên mạnh mẽ.

Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, nhiều kiều bào bày tỏ cảm xúc tự hào, tin tưởng rằng TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ ngày càng phát triển vượt bậc hơn nữa. Nhiều trí thức kiều bào cũng đã có những góp ý, hiến kế để hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Kiều bào tham quan tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: NGUYỆT NHI

*****

Ông PHẠM NGỌC TRUNG, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại TP Voronezh, Liên bang Nga:

Ngạc nhiên trước sự đổi thay vượt bậc

Tôi sang Liên Xô từ năm 1988, khi đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đường sá chưa phát triển đồng bộ. Thời điểm đó, trong tôi luôn khắc ghi hình ảnh một TP.HCM năng động nhưng còn thiếu thốn đủ bề.

Sau nhiều năm xa quê, nay trở về, tôi rất ngạc nhiên và tự hào khi chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của TP và cả nước. Đường sá rộng mở, giao thông thuận tiện, nhiều công trình hiện đại mọc lên, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, minh chứng cho nỗ lực to lớn của Nhà nước và nhân dân trong công cuộc đổi mới.

Là một kiều bào, tôi càng cảm nhận rõ hơn vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong tiến trình phát triển đất nước. Không chỉ đóng góp tài chính, kiều bào còn có thể mang về tri thức, kinh nghiệm quốc tế và kết nối nguồn lực toàn cầu. Đây chính là lợi thế mà nếu biết khai thác hiệu quả sẽ trở thành động lực quan trọng đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trên con đường hội nhập.

Tôi mong các cơ quan chức năng tiếp tục có chính sách cởi mở, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp kiều bào có thể phát huy tiềm năng, đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM và nhiều địa phương khác.

Trong giai đoạn tới, tôi kỳ vọng TP.HCM sẽ trở thành trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời là đầu tàu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Xa hơn, tôi tin đất nước Việt Nam với nền tảng vững chắc hôm nay sẽ vươn lên thành quốc gia phát triển, sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Đó không chỉ là kỳ vọng của riêng tôi, mà còn là khát vọng chung của hàng triệu kiều bào luôn hướng về quê hương, mong muốn được đóng góp trí tuệ, tâm huyết và nguồn lực để xây dựng một Việt Nam hùng cường.

*****

Bà LÊ THỊ MỸ CHÂU, kiều bào Mỹ, Chủ tịch Công ty Vinafirst:

Kỳ vọng TP.HCM vươn lên làm đầu tàu của khu vực

Đất nước đang trong giai đoạn có nhiều đổi thay, bên cạnh những thành tựu đạt được cũng còn không ít khó khăn, bất cập cần tháo gỡ. Trong bối cảnh đó, việc TP.HCM sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu mở ra một bước ngoặt lớn, đưa TP trở thành đô thị có quy mô diện tích rộng hơn, nguồn lực phong phú hơn và tiềm năng phát triển đa dạng hơn.

Đây không chỉ là cơ hội để mở rộng đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn là tiền đề quan trọng để thu hút mạnh mẽ dòng vốn trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế vốn luôn tìm kiếm một thị trường năng động và giàu tiềm năng.

Tôi biết hiện nay có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc mở rộng hoạt động tại TP.HCM mới, nhất là ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ, nơi có quỹ đất rộng và thuận lợi để hình thành các khu chế xuất, khu công nghiệp quy mô lớn. Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi bộ máy đã vào guồng, vận hành trơn tru, TP.HCM sẽ trở thành một “mảnh đất vàng” với nhiều dư địa để bứt phá, thậm chí có thể vươn lên giữ vai trò đầu tàu trong khu vực ASEAN.

Để biến mục tiêu này thành hiện thực, điều tiên quyết là TP.HCM cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực sự nhanh gọn, minh bạch, tránh để thủ tục trở thành rào cản đối với nhà đầu tư. Cùng với đó, tôi mong đội ngũ lãnh đạo TP phải là những người có tầm nhìn, có tâm huyết và dành nhiều tình yêu cho mảnh đất này, từ đó kiến tạo một môi trường phát triển bền vững, đưa TP.HCM vươn lên xứng tầm một trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực.

*****

Bà NGUYỄN THỊ MỸ LINH, kiều bào Mỹ:

Cần quan tâm đặc biệt đến phát triển logistics

Sau bao nhiêu năm xa xứ, trở về tôi rất xúc động khi thấy đất nước đã thay đổi và phát triển rất nhiều. Từ diện mạo đô thị, hạ tầng giao thông cho đến đời sống kinh tế - xã hội, tất cả đều cho thấy một bước tiến dài so với trước kia.

Tôi càng tin tưởng hơn khi chứng kiến chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, bởi đây không chỉ là việc tinh gọn bộ máy mà còn mở ra cơ hội lớn để đất nước vươn mình mạnh mẽ hơn. Việc giảm chồng chéo trong quản lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời tạo thêm không gian và động lực để các địa phương phát triển hạ tầng, mở rộng quy hoạch đô thị một cách đồng bộ và bền vững.

TP.HCM là một ví dụ điển hình. Sau khi sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP không chỉ mở rộng diện tích mà còn hội tụ nhiều lợi thế chiến lược về công nghiệp, cảng biển và logistics, nguồn nhân lực. Đây chính là nền tảng quan trọng để TP.HCM thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm tài chính, thương mại, công nghệ của cả khu vực.

Trong bối cảnh nhiều cơ hội rộng mở, tôi mong đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng quan tâm đặc biệt đến việc phát triển hệ thống logistics. Đây là mắt xích then chốt giúp hàng hóa lưu thông nhanh, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khi hạ tầng logistics hiện đại, đồng bộ và kết nối thuận lợi với cảng biển, sân bay, đường sắt, hàng Việt Nam chắc chắn sẽ có vị thế vững chắc hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần đưa đất nước tiến nhanh và bền vững trên con đường hội nhập quốc tế.

*****

Bà JEANNE HUỲNH, kiều bào Pháp:

Gìn giữ bản sắc riêng cho TP.HCM

TP.HCM là đô thị sôi động, đông dân, nơi hội tụ nhiều nét văn hóa khác nhau, vì vậy trong quá trình hiện đại hóa TP cần giữ được bản sắc riêng, để ai đến cũng cảm nhận rõ nét đẹp vừa trẻ trung, vừa đậm chất Việt Nam.

Tôi cũng mong đời sống của người dân ngày càng tốt hơn, được học hành tốt, được chăm sóc sức khỏe đầy đủ thì mới yên tâm gắn bó và xây dựng quê hương… Một TP phát triển phải là nơi người dân cảm thấy hạnh phúc, sống chan hòa, gắn kết với nhau.

Tôi tin nếu làm được những điều đó, TP.HCM sẽ vừa là trung tâm kinh tế, vừa là nơi giàu văn hóa – lịch sử, góp phần để cả nước mình đi lên bền vững và ngày càng đáng sống hơn.

*****

Ông DANNY VÕ THÀNH ĐĂNG, kiều bào Singapore, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài:

Đặt người dân là trung tâm của mọi quyết sách

Việt Nam hôm nay đang trong giai đoạn có nhiều đổi thay rất tích cực. Tôi thấy rõ sự chuyển mình cả bên trong lẫn bên ngoài, từ đổi mới trong nội bộ cơ quan nhà nước đến việc mở rộng, nâng tầm quan hệ ngoại giao với các đối tác quốc tế.

Tôi tin rằng trong 10-15 năm tới, với những nguồn lực sẵn có và những thế mạnh hiện tại đang được khơi mở, Việt Nam sẽ có cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Yếu tố quyết định cho sự thành công, theo tôi, chính là sự đồng lòng và đoàn kết của toàn dân.

Một đất nước phát triển bền vững phải dựa trên sức dân, như chúng ta vẫn thường nhắc “của dân, do dân, vì dân”. Chỉ cần đặt người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách, giữ được lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân thì không một khó khăn nào là không thể vượt qua. Khi lòng yêu nước, khát vọng cống hiến được khơi dậy đúng cách, đó sẽ là động lực lớn nhất đưa đất nước tiến lên.

Cùng với đó, tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến việc phát huy nguồn lực trí thức kiều bào. Hàng triệu người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở khắp nơi trên thế giới, họ có kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế rộng lớn. Hơn hết, kiều bào luôn cháy bỏng tình yêu quê hương và sẵn sàng đóng góp khi Tổ quốc cần. Nếu có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hơn để kiều bào tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, chuyển giao công nghệ, giáo dục và văn hóa, chắc chắn Việt Nam sẽ rút ngắn đáng kể thời gian phát triển, tận dụng được lợi thế để vươn lên.

Tôi kỳ vọng rằng với đường hướng đúng đắn, sự đồng thuận của nhân dân trong nước và sự đồng hành của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, chỉ trong một thập niên tới, Việt Nam sẽ có những bước tiến vượt bậc, không chỉ về kinh tế mà cả về văn hóa - xã hội. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc trong khu vực và trên thế giới là điều hoàn toàn khả thi.